Sueca oferix un any més la seua Escola d’Estiu Municipal

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació. Informa la ciutadania sobre la possibilitat d’inscriure’s fins al 5 de juny a l’Escola d’Estiu Municipal 2024.

El servei es prestarà en els CEIP Cervantes i Carrasquer, de l’1 al 31 de juliol. En horari de 9 a 13.30 hores i, opcionalment, de 8 a 9 hores l’Escola Matinera.

«Enguany, l’Escola d’Estiu torna a les seues ubicacions habituals, després de la conclusió de les obres de renovació del CEIP Carrasquer. En esta ocasió, la temàtica triada com a fil conductor és ‘Les lletres de paper, un segle d’Estellés’. En al·lusió al centenari del naixement del poeta. Per este motiu, un gran nombre dels tallers i activitats que es duran a terme. Estaran dedicats al món de l’escriptura i als escriptors valencians», ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

L’Escola d’Estiu Municipal està dirigida a xiquetes i xiquets nascuts entre els anys 2020 i 2012. Que estiguen cursant des de Segon Cicle d’Infantil fins a 6é de Primària. A més, hauran d’estar: -empadronats en el municipi de Sueca; -escolaritzats en el municipi de Sueca; -amb el domicili laboral dels pares o tutors a Sueca, la qual cosa s’haurà d’acreditar documentalment; o -empadronats a Sueca i escolaritzats en el Centre d’Educació Especial Miquel Burguera (en este cas, no es tindrà en compte l’any de naixement ni el curs en què estan).

Les instàncies per a participar en l’Escola d’Estiu Municipal 2024 es presentaran preferentment de manera telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca (www.sueca.es) o presencialment en el Registre de l’Ajuntament juntament amb tota la documentació requerida. El nombre màxim de places disponible és de 200, estant 10 d’estes reservades per a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional; i s’adjudicaran per rigorós orde de presentació de les sol·licituds. Només es podran presentar 2 instàncies per persona, excepte si pertanyen a la mateixa unitat familiar.

Hi haurà dos instàncies diferents: una per al CEIP Cervantes i una per al CEIP Carrasquer, i només s’haurà d’emplenar la corresponent al centre al qual es vulga assistir. El preu de l’Escola d’Estiu és de 75 euros.