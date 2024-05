Escola de pares per a tractar el tema de la seguretat digital

Una iniciativa amb la qual es pretén facilitar a les famílies. Tot tipus d’informació relacionada amb la seguretat digital i l’ús que fan els i les menors de la tecnologia

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha oferit a la ciutadania la I Escola per a Pares. Una iniciativa amb la qual es pretén facilitar a les famílies. Tot tipus d’informació relacionada amb la seguretat digital i l’ús que fan els i les menors de la tecnologia. La Casa de la Cultura ha acollit esta xarrada. Oferida per la formadora especialitzada en ciberseguretat i competències digitals, Yolanda Corral, que ha comptat també amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, i la regidora d’Urbanisme, Carmen Pérez.

El regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, ha agraït la proposta que li va realitzar en el seu moment el director del col·legi Uniana, Juan Guillem, per a portar a esta formadora experta en ciberseguretat, “i poder oferir des de l’Ajuntament esta informació a tota la comunitat educativa, professorat, AMPES, famílies i, especialment, als pares i tutors en els qui recau, en gran part, l’educació que reben a casa els fills sobre els perills d’un mal ús de la tecnologia.

Hi ha moltes persones que els desconeixen i, per això, creiem molt necessària i de gran utilitat esta xarrada per a previndre les possibles conseqüències”. Per la seua part, la formadora, Yolanda Corral, ha assenyalat que l’activitat té com a objectiu “conscienciar en l’ús segur i responsable de la tecnologia, però també abastant l’ús problemàtic, contingut inapropiat i els riscos que hi ha en internet, molt accessibles, i moltes persones ho desconeixen. Les famílies, en moltes ocasions, no saben com funcionen unes certes coses i la informació es fa molt necessària”.