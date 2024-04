L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut, ha posat en marxa una nova edició del Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil

Les inscripcions del qual podran realitzar-se del 13 de maig al 2 de juny.

“Com cada any, la Regidoria de Joventut oferix esta oferta que atrau a tantes persones joves, perquè cada any existix una demanda del 100% al ser una titulació reglada per a treballar amb xiquetes i xiquets que oferix una eixida laboral relacionada amb diverses activitats, com ara campaments d’estiu, serveis de menjador, monitors en activitats escolars i extraescolars, escoles d’estiu, etc. Per això, este curs té una gran demanda que fa necessari que cada any es plantege com a política juvenil imprescindible”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

El curs, homologat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), té una duració de 310 hores, 150 corresponents al mòdul teòric i 160 al mòdul pràctic, i es realitzarà del 25 de juny al 31 de juliol, en el Casal Jove, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores, excepte els dies 23, 24 i 29 de juny que també tindran horari vespertí, de 15 a 20 hores. Les persones interessades hauran de tindre els 16 anys complits, encara que l’expedició de la titulació es realitzarà una vegada se supere la majoria d’edat.

La instància es podrà presentar, preferentment, mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament (www.sueca.es) o bé físicament en el Departament d’Informació i Atenció al Ciutadà (DIAC). En la sol·licitud que s’ha d’emplenar, de caràcter general, s’haurà d’especificar la inscripció en el Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure i acompanyar d’una còpia del DNI. En la inscripció, que es realitzarà per rigorós orde d’entrada, tindran prioritat les persones empadronades a Sueca.

El curs consta d’un màxim de 35 places i el seu preu és de 76,23 euros. Per a més informació, el departament de Joventut posa a la disposició de les persones interessades els telèfons 600 700 557 i 600 691 390.