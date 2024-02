L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, ha volgut brindar un senzill acte d’agraïment cap a les xiquetes que estan ostentat durant este any el càrrec de Començadoreta i Llauradoretes de la Mare de Déu de Sales, patrona de la ciutat.

El casino de l’Ateneo va ser el lloc triat per a la trobada

El casino de l’Ateneo va ser el lloc triat per a la trobada. A la qual van acudir l’alcalde de la ciutat, Dimas Vázquez; la regidora de Festes, Gema Navarro. Una gran representació de la corporació municipal, al costat dels familiars de les protagonistes. A més de membres de la Reial Associació de la Mare de Déu de Sales.

L’alcalde, Dimas Vázquez, va tindre paraules d’agraïment cap a les quinze xiquetes pel bé que estan exercit les funcions del seu càrrec durant tot l’any. Especialment, en les festes majors del passat mes de setembre. En els diferents actes programats per la Reial Associació de la Mare de Déu de Sales.

“Hem volgut entregar-les este detall per part de l’Ajuntament, consistent en la fotografia oficial que es van realitzar durant les passades festes. En un acte propi per a dotar-li d’un significat especial. Aprofitant que fa tan sols uns dies celebràvem l’aniversari de la troballa de la imatge de la Verge, hem volgut hui organitzar esta reunió amb totes elles i les seues famílies per a agrair-los la seua implicació”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.

A més de la fotografia oficial, l’Ajuntament, a través de les regidories de Festes, Cultura i Educació, els ha obsequiat també amb un llibre de poemes i un exemplar de la Guia Didàctica de les Falles 2024.