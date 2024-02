L’Ajuntament organitza un any més la Fira Orienta’t dirigida a l’alumnat de Secundària i Batxillerat per a informar-los sobre l’oferta formativa

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha organitzat un any més la Fira Orienta’t. Dirigida a l’alumnat de 4t de l’ESO i de Batxillerat de tots els centres educatius de la població. Amb la finalitat d’oferir-los una informació complementària i assessorament personalitzat sobre estudis. Formació i eixides professionals que els ajude a decidir millor quina opció formativa s’ajusta més als seus interessos. A més, enguany, com a novetat, s’ha ampliat la invitació a participar a l’alumnat del Centre Públic de Formació per a Persones Adultes.

“Des de la Regidoria d’Educació, hem volgut oferir una edició més de la fira Orienta’t perquè s’ha convertit ja en una cita molt important. Molt demandada per l’alumnat, ja que els ajuda de manera significativa a decidir millor el seu futur davant el gran ventall de possibilitats que els oferix la formació”. Ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

Al llarg de tres jornades, els dies 6, 7 i 8 de febrer, l’alumnat està participant en sessions formatives, ja siga durant les visites concertades pels propis centres educatius en horari de matí, o per les vesprades, en les sessions programades de portes obertes a tota la ciutadania. “Estem molt satisfets amb el resultat perquè s’ha comprovat que la fira té un efecte molt positiu entre l’alumnat a l’hora de decidir la seua formació futura. Els més de 300 alumnes que participen, als quals cal afegir les visites d’entrada lliure a les vesprades, demostren que la resposta és més que positiva”, ha explicat Joan Carles Vázquez.