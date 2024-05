L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i els regidors de Patrimoni, Joan López, i Urbanisme, Carmen Pérez. S’han reunit amb el diputat de Fons Europeus, Juan Ramón Adsuara, i el seu equip tècnic

Amb l’objectiu d’estudiar la possibilitat d’optar a ajudes europees que contribuïsquen a posar en marxa l’anhelat projecte de restauració del complex que conforma el Molí del Passiego. En el qual se situaria el Museu de l’Arròs. «Este edifici, patrimoni històric de Sueca, molt volgut i valorat per la ciutadania, necessita d’importants inversions per a posar-lo en marxa. I convertir així, a la nostra ciutat, en tot un referent cultural», ha assenyalat el regidor de Patrimoni, Joan López.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Ha remarcat la intenció de continuar insistint i treballant, braç a braç amb diferents institucions superiors. Per a buscar eixos recursos econòmics tan necessaris, “volem implicar en el projecte a la Diputació, a la Generalitat i a la Unió Europea. Amb la finalitat de poder demostrar tot el potencial i l’esplendor que guarda este edifici en el seu interior. Únic en el món, perquè siga gaudit per la ciutadania de Sueca i tots els visitants. La nostra obligació com a gestors públics és continuar intentant sense descans l’arribada d’eixe finançament, de l’organisme que siga, per a posar en marxa en diferents fases eixa restauració tan valuosa. Com a equip de govern, eixa és la nostra principal intenció: donar resposta al que la nostra ciutadania mereix”.