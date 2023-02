Sueca plantarà totes les seues Falles de manera inclusiva

Sueca es converteix en la primera ciutat que plantarà totes les seues Falles de manera inclusiva

Totes les falles del municipi oferiran als visitants l’explicació dels seus monuments mitjançant: pictogrames (per a les persones amb autisme). En llenguatge braille i en format àudio, a través d’un codi QR

El saló de plens del consistori va acollir ahir a la vesprada l’acte de presentació d’esta iniciativa pionera en tota la Comunitat Valenciana

La ciutat de Sueca serà pionera durant les pròximes festes falleres a oferir als seus visitants l’explicació de tots els monuments que plantaran les seues comissions. A través d’un llenguatge inclusiu apte per a totes les persones amb diversitat funcional.

La iniciativa va sorgir des de l’Associació de Pares de l’Autisme de Sueca (APASU). Quan un dels seus membres, faller també, li ho va proposar a la Junta Local Fallera i, esta, al seu torn, a l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Festes. Qui s’ha encarregat de sufragar els costos. De seguida es van sumar al projecte les 16 comissions de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, i la falla que planta la Junta Local Fallera en la plaça de l’Ajuntament. Creada per la Fundació SASM a l’estil de l’estoreta velleta.

Totes les falles del municipi estaran adaptades pictogràficament

“Per a nosaltres suposa una gran satisfacció que el col·lectiu faller s’haja sumat amb tant d’interés a esta proposta. Gràcies a la qual totes les falles del municipi estaran adaptades pictogràficament perquè puguen ser comprensibles més fàcilment per les persones amb autisme i per aquelles que tenen dificultats amb l’expressió del llenguatge. També per les persones estrangeres que no entenguen el nostre idioma”. Ha assenyalat Rubén Pastor, secretari d’APASU i creador dels pictogrames que se situaran junt a les falles.

Anteriorment, Sueca ja havia oferit este llenguatge adaptat en alguna de les seues Falles. Concretament en la infantil de la comissió Plaça Cervantes i en la gran de la comissió Avinguda d’Espanya. Però ha sigut ara quan la iniciativa s’ha ampliat a la totalitat de falles del municipi. Convertint a Sueca en la ciutat pionera en este tipus d’accions inclusives.

“Vam creure convenient fer un pas més i involucrar a totes les comissions, convertint-nos així en un municipi pioner a l’hora d’unir la inclusió i la festa fallera. Estem molt contents de l’acolliment que ha tingut, i volem agrair el treball que ha realitzat l’associació APASU. Esperem que prompte se sumen molts més municipis a este tipus d’iniciatives inclusives”, ha afirmat la regidora de Festes, Gema Navarro.

En total seran 33 monuments

El president de la Junta Local Fallera de Sueca, Bernardo Garrigós, ha mostrat també la seua satisfacció perquè haja pogut realitzar-se este projecte. Que va nàixer des de dins d’una comissió. “En total seran 33 monuments. Entre grans i infantils, els que oferiran este llenguatge adaptat perquè totes les persones, i especialment els xiquets i xiquetes amb algun tipus de diversitat funcional, puguen gaudir-los. Tot el col·lectiu faller estem molt contents de poder col·laborar en la inclusió de les persones amb necessitats especials. A més dels pictogrames, s’ha volgut fer un pas més, oferint les explicacions de les falles a través d’àudios i en llenguatge braille”.