Sueca posa en marxa la campanya ‘Enamorats del Comerç i l’Hostaleria de Sueca’ per a potenciar les compres en el municipi

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Comerç i Turisme, ha posat en marxa una nova campanya amb el títol ‘Enamorats del Comerç i l’Hostaleria de Sueca’ aprofitant la proximitat de la festivitat de Sant Valentí.

La iniciativa compta amb la col·laboració de l’associació Arrima’t i el Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges. Té per objectiu, una vegada més, beneficiar al xicotet negoci de la ciutat. “Des del departament, la nostra intenció és treballar sense descans en propostes que potencien el consum en el comerç local.

Per això, hem organitzat esta nova campanya fent-la coincidir amb la festivitat dels enamorats. Vull agrair la col·laboració que ens han prestat des del primer moment l’associació Arrima’t i el Gremi d’Hostaleria de Sueca”. Ha explicat la regidora de Comerç i Turisme, Manoli Egea.

Es tracta d’una campanya que no s’havia fet mai. Que busca la motivació a l’hora de realitzar les compres a la ciutat aprofitant esta època de l’any.

Per al desenvolupament de la campanya, tant la Regidoria de Comerç i Turisme com l’associació Arrima’t i el Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges. Han realitzat diferents aportacions econòmiques per valor de 1.850 euros. Que es traduiran en un total de 37 targetes regal rasca-rasca de 50 euros cadascuna. Que podran aconseguir els ciutadans que realitzen les seues compres, entre el 2 i el 14 de febrer, en els negocis adherits a la campanya.

"A més, repartirem entre els comerços adherits uns distintius en forma de globus perquè siguen més fàcilment identificables pels seus aparadors. Els premis en forma de targeta regal únicament podran utilitzar-se en els comerços participants en la campanya. Per tant, els diners revertiran en el municipi", ha assenyalat Egea.