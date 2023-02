Després de l’èxit aconseguit en les anteriors edicions, l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut. Ha iniciat esta setmana una nova edició del programa “Jove Oportunitat” (JOOP), dissenyat i organitzat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). L’objectiu del qual és la realització d’accions de motivació i orientació que contribuïsquen a millorar l’ocupabilitat juvenil a través d’un canvi d’actitud dels i les joves participants (motivació, autoestima, positivitat)

Així mateix, es busca que adquirisquen superiors competències tècniques. Especialment en xics i xiques que van abandonar els estudis prematurament. Perquè prenguen la decisió de tornar a ells i puguen obtindre un títol de Formació Professional de Grau Mitjà. “El que pretenem és que els nostres joves aprenguen a creure en ells mateixos i a prendre les regnes de la seua pròpia vida a través d’unes sessions. Que els ajuden a potenciar la seua motivació personal i a continuar amb la seua formació”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

El programa JOOP es materialitza en un curs, amb una duració aproximada de 4 mesos. En el qual el contingut primordial és l’orientació personal i professional del jove participant. Des d’una visió integral de la persona per a permetre-li construir el seu propi projecte global de vida. L’orientació personal utilitzarà tècniques de coaching actitudinal, grupal i individual, i, en casos necessaris, coaching parental. Com a complement a l’orientació, s’introdueixen al final del curs sessions de contingut acadèmic que prepararan al jove per a superar la prova d’accés lliure a la FP de Grau Mitjà. Superar les proves de competències clau per a accedir a Certificats de Professionalitat; o per a reforçar matèries transversals com l’anglés o la informàtica.

Per a tota aquella persona interessada, la Regidoria posa a la seua disposició el telèfon 600 691 390 (Casal Jove) i el correu electrònic: casaljovesueca@hotmail.es.