Sueca prepara la 4a edició de la Cursa Nadalenca

Un any més, en arribar el Nadal, el club Cobarde’s Team organitza esta prova no competitiva i inclusiva

Dissabte que ve 23 de desembre, Sueca celebrarà la tradicional Cursa Nadalenca. Organitzada pel club esportiu Cobarde’s Team amb el suport de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport.

En esta quarta edició, la carrera manté la seua característica inclusiva. Convidant a participar a persones de totes les edats, grups d’amics, famílies, clubs esportius i associacions. La peculiaritat de la Cursa Nadalenca és que la gran majoria dels participants acudixen disfressats, afegint un toc festiu a l’activitat.

“Un any més ja tenim ací, sens dubte, la carrera més divertida de l’any. No hi ha una millor manera de rebre el Nadal a Sueca que participant en la Cursa Nadalenca. Vos animem, este dissabte, a disfressar-vos, posar-vos les sabatilles de córrer. I a gaudir de tot allò que han preparat amb molta entusiasme i il·lusió els amics i amigues de Cobarde’s Team. En col·laboració amb la Regidoria d’Esports. Vos esperem!”, ha assenyalat el regidor d’Esports, Julián Sáez.

Els beneficis de la prova es destinaran l’Associació de Dones Operades del Pit de Sueca (ADOPS)

Com és habitual, els beneficis de la prova es destinaran a una causa solidària. En esta ocasió, serà l’Associació de Dones Operades del Pit de Sueca (ADOPS). Amb la recollida de dorsals, es realitzarà un donatiu en efectiu destinat a este col·lectiu. Contribuint així a esta causa a través de l’esperit nadalenc i esportiu.

L’organització ha preparat una sèrie de premis per a les millors disfresses en diverses categories: per parelles, grups i famílies; així com el reconeixement especial al club esportiu amb més participants. Tots els xiquets i xiquetes que arriben a meta rebran també un obsequi com a record de la seua participació.

La carrera, amenitzada per la música d’una xaranga, finalitzarà en la plaça de l’Ajuntament on els participants podran exhibir les seues disfresses en un escenari. La recollida de dorsals començarà a les 18 hores, i la carrera, no competitiva, s’iniciarà des de l’Ajuntament, a les 19 hores, amb la meta en els Porxets.