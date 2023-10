Sueca prepara la III Caminada Halloween Saludable 

La iniciativa, que compta amb una gran acceptació per part de la ciutadania, combina la celebració d’esta festa amb la pràctica de l’exercici físic per part dels menor

Un any més, i després de l’èxit de participació aconseguit en les anteriors edicions, l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Sanitat, ha organitzat per a dimarts que ve 31 d’octubre, la tercera Caminada Halloween Saludable

Una iniciativa que va sorgir amb la idea de combinar els beneficis que aporta a la salut l’exercici físic amb la celebració d’Halloween. Una festa que adquireix any rere any una major repercussió en el municipi.

Després de la multitudinària assistència l’any passat. Amb una xifra al voltant de les 2.000 persones, la Regidoria de Sanitat ha previst de nou una caminada. En la qual els participants podran lluir les seues millors i més originals disfresses.

L’eixida està prevista a les 17.30 hores, des de la plaça del Convent

L’eixida està prevista a les 17.30 hores, des de la plaça del Convent. Per a recórrer després els carrers Mare de Déu, Vall, placeta Fonda, plaça de Sant Pere, plaça de l’Ajuntament, la Punta, passeig de l’Estació i el carrer Enfront de la via fins a arribar al barri de la Canal. On el seu veïnat ha preparat una recepció especial amb temàtica d‘Halloween per als i les participants.

“Apostem per esta iniciativa perquè es treballen diferents qüestions importants, per exemple la salut, l’oci, la diversió i la convivència entre diferents zones de la ciutat. Com és el barri de la Canal, que es brinda i posa els seus recursos a la disposició de la ciutadania, de manera desinteressada. Per a contribuir a esta festa especialment dedicada als més xicotets. Els quals al mateix temps realitzen una activitat saludable”, ha explicat la regidora de Sanitat, Sari Sáez.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha valorat també molt positivament la gran repercussió que té esta activitat saludable en el municipi. Al mateix temps que ha animat a la ciutadania a participar de nou enguany . “A fi de fomentar el benestar físic que suposen este tipus d’accions per a les persones”.

La Regidoria de Sanitat, per part seua, ha preparat també una sèrie de dolços sense sucre per als i les menors que participen en la Caminada Halloween Saludable, “volem compensar el seu esforç i la il·lusió que mostren per acudir a celebrar esta festa d’una manera tan sana, realitzant esta activitat al costat dels seus familiars i amics”, en paraules de Sari Sáez.