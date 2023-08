Sueca prepara la inauguració d’una moderna pista Pumptrack al setembre

Una innovadora pista esportiva arriba a l’avinguda Vila i Honor de Corbera

El Pumptrack: Una proposta per a l’esport i la diversió familiar sense límits

El mes de setembre vindrà amb novetats emocionants per als habitants i visitants de Sueca. La ciutat està a punt d’inaugurar una moderna pista Pumptrack, una instal·lació esportiva que promet convertir-se en un dels punts d’atracció més populars de la zona. Disenyada específicament per a bicicletes, skates, patins i monopatins, aquesta pista permet als seus usuaris propulsar-se aprofitant les corbes i elevacions del terreny, sense la necessitat de pedalar.

Ubicada a l’avinguda Vila i Honor de Corbera, la pista es desplega en una extensió de 1.350 metres quadrats, amb un emocionant recorregut de 200 metres per volta. Aquesta innovadora proposta, que combina esport i diversió, s’espera que siga un punt de trobada tant per als aficionats a aquest tipus d’activitat com per a aquells que busquen una forma diferent de passar el seu temps lliure.

Julián Sáez, regidor d’esports de la localitat, ha volgut posar l’accent en la seguretat i l’accessibilitat d’aquest nou espai: “Xiquets, joves i les seues famílies podran gaudir d’aquesta instal·lació sense preocupar-se pel trànsit vehicular o els vianants. És un lloc dissenyat pensant en el benestar i l’oci de tots”.

Mentrestant, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, no ha escatimat elogis a l’hora de parlar d’aquesta nova incorporació a les instal·lacions esportives de la ciutat. Segons ell, la creixent popularitat de les pistes Pumptrack a nivell nacional i internacional fa presagiar un gran èxit per a aquesta pista en particular. “Sueca prompte es convertirà en la llar d’una de les millors Pumptracks de la província”, ha declarat Vázquez amb entusiasme. “No sols serà un lloc d’oci, sinó que també tenim el potencial d’acollir competicions oficials en un futur, convertint Sueca en un referent en aquesta disciplina”.

Amb aquesta iniciativa, Sueca continua apostant per la promoció de l’esport i l’oci en la localitat, oferint alternatives modernes i segures per als seus ciutadans i visitants. Es recomana a tots els interessats estar atents a les properes anuncis de l’ajuntament sobre la data oficial d’inauguració i els events que acompanyaran aquesta gran obertura.