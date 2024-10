Sueca prepara un dispositiu especial per a Tots els Sants amb horari ininterromput d’obertura del Cementeri i un servei gratuït d’autobús

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, ha establit, amb motiu de la celebració de Tots Sants, un horari especial d’obertura del Cementeri Municipal per a acollir les nombroses visites que es produiran en estos dies.

Així mateix, s’ha previst un servei d’autobús gratuït per a facilitar els desplaçaments i evitar la massificació de vehicles en les entrades a la instal·lació. «En estes dates en què la ciutadania acudirà massivament a visitar als seus sers estimats, hem volgut facilitar l’accés amb un horari ininterromput que els permeta condicionar les làpides d’una manera més còmoda. A més, el dia de Tots Sants oferirem a la població un servei d’autobús gratuït a fi d’evitar un col·lapse de vehicles i garantir els desplaçaments a tota la ciutadania», ha explicat la regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho.

Pel que respecta a l’horari especial del Cementeri Municipal, els dies 29, 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre, la instal·lació estarà oberta ininterrompudament de 9 a 18 hores.

Per la seua part, el servei d’autobús gratuït estarà en funcionament el dijous 31 d’octubre i el divendres 1 de novembre.

Les eixides des del Perelló i Mareny de Barraquetes cap al Cementeri, seran a les 10.30 i a les 16 hores, mentres que les hores de retorn seran les 13.30 i les 17.30 hores. A Sueca, l’autobús funcionarà ininterrompudament des de les 9 fins a les 18 hores, establint-se dos rutes: Ruta 1 (amb parades en: Mestre Serrano/Bar Llopis – Travessia Franciscans/ Mercadona – Sala Cancela – Avinguda de les Cendroses – Avinguda Bernat Aliño – Pavelló d’Esports Raül Cuenca Monrabal – Policia Local – Cementeri) i Ruta 2 (amb parades en: Raconà del Xúquer – Caixa Popular – Centre de Salut Integrat Dra. Carmen Piera Cebrià – estació de Renfe – Església del Carme – Cementeri).

Pel que fa a la circulació de vehicles, és necessari recordar que el camí del Cementeri disposa d’un únic sentit, sent l’entrada pel camí de Vilella i l’eixida per l’avinguda Vila i Honor de Corbera. El carrer Sebastià Diego serà exclusivament per als vianants, a excepció de l’accés autoritzat per als veïns. A més, estarà prohibit l’accés amb vehicles des del camí del Cementeri i des dels carrers Dr. Fleming i Manyà Salvador Lledó. Tan sols es permetrà la circulació de taxis i vehicles particulars que transporten persones amb mobilitat reduïda fins a l’entrada del Cementeri, sense poder estacionar més de cinc minuts.

Finalment, el dimarts 1 de novembre, se celebrarà la tradicional missa en honor als difunts en la plaça de la Mare de Déu de Sales del Cementeri, a les 12 hores.