Sueca present en el lliurament de la Medalla de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va entregar ahir a la vesprada la seua màxima distinció, la Medalla, al filòleg i sociolingüista Vicent Pitarch i al grup de música Zoo

L’ acte va ser celebrat en el Monestir de San Miquel dels Reis, que es va fer coincidir amb l’obertura del curs acadèmic.

El municipi de Sueca va estar representat en l’acte per la regidora de Cultura, Mercè Sorrentino, qui va acudir acompanyada del tècnic del Centre de Documentació de l’Espai Joan Fuster, Enric Alforja; i la gestora del Museu Joan Fuster, Anabel Calderón. Així mateix, va acudir en qualitat de convidat, el director d’honor i assessor extraordinari de l’Espai Joan Fuster, Francesc Pérez Moragón.

«Com a regidora de Cultura, ha sigut un plaer i un honor haver participat representant a la nostra ciutat en un dia tan important per a l’AVL, no sols perquè celebra l’inici d’un nou curs acadèmic sinó també perquè té l’oportunitat de premiar al grup Zoo que, amb les seues cançons, ha portat la música en valencià arreu del món, i a una persona com és Vicent Pitarch, amb una gran trajectòria en la recuperació, la reivindicació i la projecció social i acadèmica del valencià», ha assenyalat la regidora de Cultura, Mercè Sorrentino.

La llarga relació d’amistat i col·laboració entre Joan Fuster i Vicent Pitarch queda reflectida en el volum 14 de la correspondència de l’escriptor, dedicada a “La generació valenciana dels seixanta”. Pitarch, investigador i activista social, professor de secundària i professor associat a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, és també membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, de la Societat Catalana de Sociolingüística, de l’Institut d’Estudis Catalans i del Patronat de la Fundació Huguet.