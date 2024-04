Sueca presenta el II Concurs de Paelles Amateur 

Després de l’èxit aconseguit l’any passat, la Regidoria de Turisme posa en marxa la segona edició en la qual el guanyador o guanyadora, de nou, formarà part del jurat de la pròxima edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, a més d’obtindre un premi en metàl·lic

El certamen se celebrarà el diumenge 28 d’abril, al Parc de l’Estació

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Turisme i la responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, ha convocat la segona edició del Concurs de Paelles Amateur.

«Es tracta d’una iniciativa que va nàixer l’any passat a causa de la gran demanda existent per part de la ciutadania, amb l’objectiu de posar en valor la tradició i la cultura al voltant del nostre plat més internacional», ha assenyalat la regidora de Turisme i responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Manoli Egea, qui ha explicat també que, a Sueca, “com a capital mundial de la paella, podem presumir de la cura amb la qual tractem al nostre plat i del gran nombre d’excel·lents cuiners i cuineres que es poden trobar a moltes llars del municipi.

Volem brindar-los l’oportunitat de participar en un certamen en el qual demostraran els seus dots culinàries en les mateixes condicions que oferix el concurs professional internacional que celebrem en setembre», ha explicat Egea.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció per la celebració d’esta segona edició del certamen, «ja que en moltes ocasions se’ns va plantejar esta possibilitat per part de la ciutadania. Després de comentar-ho amb la responsable del Concurs Internacional, Manoli Egea, i valorar tot el treball que comporta la seua organització, hem decidit tornar a celebrar-lo donat el gran èxit de participació i assistència que va obtindre l’any passat.

Enguany hem aconseguit ja cobrir les 40 places disponibles, per la qual cosa estem molt felices de poder celebrar eixe dia una gran festa al voltant del nostre plat per excel·lència i, a més, que existisca un premi especial per a la generació major de 65 anys, entre la qual es troben grandíssims cuiners». L’alcalde ha assenyalat també la intenció del govern municipal de continuar treballant per este plat en ser Sueca el bressol de l’arròs per excel·lència i la ciutat que acull anualment el certamen gastronòmic de paella més antic de quants se celebren.

El II Concurs de Paelles Amateur se celebrarà el pròxim diumenge 28 d’abril al Parc de l’Estació, i igual que en el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, i gràcies a les empreses patrocinadores que donaran els seus productes per a la cocció, els 40 participants comptaran amb els mateixos ingredients per a cuinar la paella seguint la recepta oficial del certamen internacional. Els i les participants hauran d’estar empadronats a Sueca i ser majors de 18 anys. A les 11 hores està previst l’inici del concurs.

Quant als premis, els i les guanyadors/es obtindran targetes regal per a utilitzar en els comerços locals adherits a la campanya creada per a este fi, per valor de 1.000 euros per al primer; 700 per al segon; i 400 euros per al tercer. A més, el guanyador o la guanyadora formarà part del jurat de la 63 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que se celebrarà el 15 de setembre. També s’entregarà un premi de 700 euros en targeta regal a la millor paella cuinada per un o una participant major de 65 anys.

La regidora responsable, Manoli Egea, ha volgut agrair la col·laboració de les empreses patrocinadores del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, per cedir tot el gènere per a cuinar les paelles amateurs; del Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges; i de totes les persones implicades en l’organització del certamen.

Una vegada les paelles del II Concurs Amateur hagen sigut valorades pel jurat, la ciutadania i visitants podran degustar-les al preu simbòlic d’1 euro la ració. Tots els diners que es recapten es destinaran íntegrament a una associació sense ànim de lucre del municipi.