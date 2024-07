Sueca presenta el programa oficial de les Festes Majors 2024

L’alcalde en funcions, Joan Carles Vázquez, i la regidora de Festes, Gema Navarro, han presentat oficialment el programa de les Festes Majors 2024.

Tots dos han coincidit a assenyalar que, des de l’Ajuntament, i més concretament des de la Regidoria de Festes, s’ha treballat a fons pensant a oferir una varietat d’actes per a totes les edats i gustos.

L’alcalde en funcions, Joan Carles Vázquez, ha explicat que «la pretensió de l’Ajuntament ha sigut la de programar, amb la millor intenció, unes festes completes pensant en totes les persones. Desitgem que la ciutadania puga gaudir-les plenament i, al mateix temps, demanem prudència i respecte per a tots a fi que discórreguen sense incidents».

En el mateix sentit s’ha expressat la regidora de Festes, Gema Navarro, «tenim moltes ganes que la població, i visitants, gaudisquen d’estos dies i acudisquen massivament a tots els actes programats que hem preparat amb molta estima.

Un poc més endavant, informarem puntualment sobre ubicacions, horaris, compra d’entrades, repartiment de llibres de festes, etc. Oficialment, les festes començaran el dia 30 d’agost amb l’acte de presentació de la Festera Major de Sueca i la seua Cort d’Honor, i les actuacions de les concursants de la primera edició d’Operación Triunfo Rosa López i Natalia, dos artistes molt conegudes pel públic».

Per al dia 31 d’agost, s’han previst activitats per al públic més jove, com el Ball de Disfresses Infantil, que se celebrarà en el Casal Jove, a les 19 hores; i la Festa Jove-Concurs de Disfresses amb macrodiscomòbil i l’actuació de DJ locals, en el Recinte de Festes, a les 22.30 hores. Per al mateix dia 31, s’ha programat la Cordada, a càrrec de l’Associació Cultural Amics del Coet Ribera Baixa, a les 20.30 hores en l’avinguda Ciutat de Pamplona; i a les 23 hores, La Nit d’Amics de la Música (Poble suecà), en la plaça de l’Ajuntament.

Ja en setembre, el programa inclou, el dia 1, els actes tradicionals amb motiu de la festivitat del Crist de l’Hospitalet. El dijous 5, en la plaça de l’Ajuntament, a les 23 hores, s’oferirà el Concert de Festes Societat Unió Musical de Sueca, amb l’actuació del grup Tenessee. El divendres 6 se celebraran actes tan tradicionals i populars com: la 41 edició del Dia del Color, organitzat per l’Escola d’Arts Plàstiques Escultor Beltrán, a les 10 hores, en el Centre de Salut Integrat; la Paella Gegant, a les 21 hores, en l’avinguda del Mestre Serrà; la Nit Suecana, al pati del col·legi Cervantes, a partir de les 23.30 hores; i el festival de música Espiga Remember, en el recinte de Festes. El mateix divendres 6, a les 18.30 hores, s’oferirà també una Festa Infantil de Temàtica Índia en el conegut com a ‘barri indio’ de la ciutat.

Seguint amb la programació prevista, el dissabte 7 de setembre, a les 21 hores, tindrà lloc la Ronda a la Verge, a càrrec de l’Escola de danses de la Ribera, en la plaça del Convent. A les 23 hores, s’oferirà el concert d’Henry Mendez, que va haver de cancel·lar-se l’any passat per qüestions meteorològiques. En finalitzar, tindrà lloc la Festa Cocoloco on tour. Tot això en el Recinte de Festes. D’altra banda, el mateix dissabte 7, a les 23.30 hores, en la plaça de l’Ajuntament, s’oferirà la Nit “Varietés, ahir i hui”.

El diumenge 8 de setembre, se celebraran els tradicionals actes amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Sales, patrona de la ciutat. El dimecres 11, a les 20 hores, en la plaça de l’Ajuntament, s’oferirà el Concert de Festes de la Societat Ateneu Musical de Sueca, amb el tribut “Duo Dinàmic, el Llegat”. Els i les més joves tenen també una cita amb la diversió el divendres 13, a les 18 hores, en el pàrquing del carrer Ciutat de Pamplona, amb els jocs aquàtics “Dino Splash Aquàtic”. El mateix divendres, a les 23 hores, en el recinte de Festes, tindrà lloc el reconegut XXII Piromusical, a càrrec de la Pirotècnia Tamarit. I a les 24 hores, el programa oferirà les actuacions de l’Orquestra Montecarlo, en l’avinguda Ciutat de Pamplona, i el musical Ladies El Show, en la plaça de l’Ajuntament.

Per al dissabte 14 de setembre, s’han programat dos musicals: el primer està destinat al públic infantil, amb el títol «Món Màgic», i s’oferirà a les 19 hores, en la plaça de l’Ajuntament. El segon, titulat «Revolution», serà a les 23.30 hores, en la mateixa plaça. També a les 23.30 hores, actuarà el duo Camela en el Recinte de Festes. En finalitzar, se celebrarà la Festa “Millenium Love 2000” i “Ibiza Love Fest”, amb les actuacions de Luís López i Cristian Sanbernardino.

Finalment, el diumenge 15 de setembre, tindrà lloc la 63 edició del Concurs Internacional de Paella valenciana de Sueca, en el Passeig de l’Estació. I ja a la vesprada, com és costum, tancarà el programa la tradicional Cavalcada de l’Arròs que discorrerà per l’itinerari habitual.