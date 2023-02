L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut, ha presentat la nova Programació Oci i Joventut prevista per al mes de febrer. En la qual s’inclouen importants novetats i alguna sorpresa per als participants. “De nou, hem volgut oferir a la població més jove del municipi una programació d’activitats molt variada perquè puguen gaudir de l’oci. Al mateix temps que aprendre i socialitzar amb altres persones de la seua edat. Per això, vull animar a tots els col·lectius al fet que s’animen a participar en tot el que hem programat. Hi ha una gran diversitat d’activitats per a tots els públics i edats. Tal com es reflecteix en el cartell”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

Programació Oci i Joventut

La primera de les activitats s’oferirà el dijous 9 de febrer, de 18 a 20 hores, i consistirà en un Taller de Màscares. En el qual podran participar joves i xiquets a partir de 10 anys prèvia inscripció en el Casal Jove. Per al dilluns 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, s’ha previst un taller per a Crear el teu propi Pódcast. L’horari serà de 18 a 20 hores, i està dirigit també a majors de 10 anys.

El divendres 17, de 18 a 21 hores, tindrà lloc una Festa de Carnestoltes Infantil i Juvenil a l’esplanada del Casal Jove. Una activitat que s’organitza per primera vegada des del departament de Joventut i que està dirigida a totes les edats. Els participants podran gaudir d’animació, xaranga, discomòbil i alguna sorpresa. El dissabte 18 de febrer, de 10.30 a 13.30 hores, s’oferirà un Taller sobre Façanes Modernistes, amb la col·laboració del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de València i la coordinació d’ARAE Patrimoni.

Fira Orienta’t

La següent setmana, concretament els dies 22, 23 i 24 de febrer, el Casal Jove acollirà la Fira Orienta’t, de 16 a 17 hores. Dirigida a l’alumnat de Secundària i Batxillerat de tots els centres educatius de la població. Té com a finalitat oferir informació extra que els ajude a decidir millor quina opció formativa s’adequa més als seus interessos. El divendres 24, de 18.30 a 19.30, s’oferirà l’espectacle de màgia ‘Post-Impossible‘, a càrrec del Mag Cristian. Finalment, el dimarts 28, de 18 a 20 hores, se celebrarà una Vesprada de Jocs de Taula, per a majors de 10 anys i amb inscripció prèvia. Els assistents podran jugar a La Morada Maldita; La Fallera Calavera; Uno; Sangonera; Staka o Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza; entre altres.

Per a més informació, el departament de Joventut posa a la disposició de la ciutadania el telèfon 600 69 13 90 i el correu electrònic: joventut@sueca.es