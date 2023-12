Sueca presenta la Programació Oci i Joventut per al mes de gener 

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut, ha presentat la seua nova Programació Oci i Joventut prevista per al mes de gener.

“Continuant en la línia dels últims anys. Seguim treballant per a donar vida a l’espai del Casal Jove. Oferint una sèrie d’activitats i cursos formatius per a totes i tots els joves de la nostra ciutat.

Esperem que, a poc a poc, la joventut s’involucre encara més en tot el que programem. Al mateix temps que conéixer també per part de la Regidoria les seues pretensions i necessitats per a afavorir l’èxit de les polítiques de joventut”. Ha assenyalat la regidora responsable, Gema Navarro.

El primer dels tallers programats serà de Croxet, i s’oferirà els dilluns 8, 15, 22 i 29 de gener, de 18 a 20 hores. Es tracta d’una activitat intergeneracional. Amb la qual es pretén que persones de totes les edats es relacionen i compartisquen els seus coneixements, aprenentatges i experiències.

Des del taller es facilitarà als participants tot el material necessari per a realitzar diferents objectes, com a bosses, moneders, tops o atrapasomnis. “La idea és continuar amb el grup que es cree i realitzar més endavant altres tallers de manualitats. Per exemple de pintura de samarretes o costura”, ha explicat la regidora.

El divendres 19 de gener s’oferirà un taller de Dansa Urbana. Per a participants a partir de 12 anys en horari de 18 a 19.30 hores.

A més, per al mes de gener s’ha programat una de les activitats que compta amb major acceptació com és el Curs d’Animació Infantil, Juvenil i Sènior. Per a majors de 16 anys, que s’impartirà els dissabtes 13, 20 i 27 de gener i 3 de febrer, de 10 a 14 hores. “Esta activitat servirà com a complement als i les monitors.

La finalitat és dotar-los de més recursos per a realitzar el seu treball. Es desenvoluparà en tres mòduls corresponents a les diferents franges d’edat: infantil, juvenil i sènior”, ha explicat Gema Navarro.

Finalment, s’ha programat un Taller de Dibuix Manga el divendres 25 de gener, de 18 a 20 hores. Les inscripcions a tots els tallers es realitzaran en el Casal Jove, en horari de 18 a 20 hores. Per a més informació, el departament de Joventut posa a la disposició de la ciutadania els telèfons 600 69 13 90 i 600 700 557.