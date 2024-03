Sueca presenta la X edició de la Run Càncer

El pròxim 20 d’abril, el municipi tornarà a acollir una nova edició de la Run Càncer

Una marxa solidària organitzada per l’Associació contra el Càncer de Sueca

El pròxim 20 d’abril, el municipi tornarà a acollir una nova edició de la Run Càncer, una marxa solidària organitzada per l’Associació contra el Càncer de Sueca, que té per objectiu recaptar fons per a la investigació i, al mateix temps, animar a la ciutadania a realitzar una activitat saludable.

La sala de Juntes de Govern ha acollit la presentació de la caminada, en la qual han intervingut l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor d’Esports, Julián Sáez, en representació de l’Ajuntament com a principal col·laborador; la presidenta de l’Associació Contra el Càncer de Sueca, Sacra Ortells; i el president del grup de senderisme ‘Olivetes Xafaes’, Juan Antonio Llopis, els quals s’encarregaran de la coordinació durant tot el recorregut.

L’alcalde, Dimas Vázquez, ha expressat la seua satisfacció perquè Sueca torne a acollir una nova edició d’esta prova, “que té una finalitat tan vital per a tota la societat com és recaptar fons contra la malaltia, i a la qual l’Ajuntament prestarà sempre la seua col·laboració a l’igual que moltes empreses del municipi, institucions, associacions i la ciutadania en general, als quals vull felicitar per la seua contribució, al costat de l’organitzadora, l’Associació contra el Càncer de Sueca.

Esta simbiosi d’esforços dona com a resultat l’èxit que té la iniciativa, edició rere edició”. Així mateix, l’alcalde ha volgut remarcar les paraules que li va dedicar a Sueca el president provincial de l’Associació contra el Càncer, Tomás Trénor, com a una de les ciutats més solidàries en la lluita contra esta malaltia, “per això, anime a tota la ciutadania a participar o, almenys, a adquirir un dels dorsals la recaptació dels quals es destinarà íntegrament a la investigació. Si decidixen realitzar la caminada, gaudiren d’una experiència molt grata en companyia i realitzant una activitat saludable”.

El regidor d’Esports, Julián Sáez, ha felicitat les membres de la junta de l’Associació contra el Càncer de Sueca pel gran nombre d’iniciatives solidàries que posen en marxa durant l’any per a combatre la malaltia, “l’esport suposa una de les ferramentes més fortes a l’hora de lluitar contra el càncer, no sols pel que respecta a temes de salut sinó també a l’hora d’organitzar activitats solidàries que servisquen per a recaptar fons.

És de destacar que, si sumem les nou edicions de la Run Càncer, organitzada en diferents municipis, i totes les carreres i marxes populars que se celebren, com la que acollirà Sueca, s’han aconseguit recaptar més de 2.300.000 euros per a la investigació oncològica, una quantitat molt important que s’ha obtingut a poc a poc, marxa a marxa”. El regidor ha fet una crida a la participació i a la compra de dorsals encara que després no es puga assistir, per a aconseguir multiplicar les xifres obtingudes en anteriors edicions, “l’important és contribuir a la causa”.

La X Run Càncer de Sueca se celebrarà el 20 d’abril, amb eixida a les 10.30 hores des de la plaça de Sant Pere, i tindrà un recorregut de 6 quilòmetres. La presidenta de l’Associació Local contra el Càncer, Sacra Ortells,ha explicat com es pot participar, “les persones interessades a col·laborar podran comprar, a partir del 22 de març, la samarreta, al preu de 7 euros, i el dorsal, a 5 euros, en la parada que instal·larem en la plaça tots els divendres.

L’objectiu és multiplicar la quantitat i contribuir així al fet que es realitze una major investigació per a poder combatre amb les millors armes la malaltia”. Ortells ha tingut paraules d’agraïment cap a l’Ajuntament, pel suport constant que els brinda, i cap a les empreses patrocinadores i col·laboradores del municipi, especialment Fustes Bonet qui, de nou, donarà la quantitat de 5 euros per cada dorsal que es venga, i que es destinarà íntegrament a la investigació.

Finalment, el president del grup de senderisme ‘Olivetes Xafaes’, Juan Antonio Llopis, ha explicat el recorregut que es realitzarà el dia de la marxa, iniciant-se en la plaça de Sant Pere fins a l’assut, i pel riu fins al pont de Fortaleny, per a tornar de nou al nucli urbà de la ciutat, “un passeig per a gaudir de l’entorn natural, del bon temps i de la companyia, en un circuit apte per a totes les edats. La idea és passar un matí espectacular fent esport i col·laborant per una bona causa, i per això, animem a tota la gent a participar”.