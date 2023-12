L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria Comerç, ha presentat una sèrie d’actes amb motiu de les festes nadalenques. Pensant especialment en els més xicotets de la casa, amb l’objectiu de fomentar les compres en el negoci local.

La regidora responsable, Manoli Egea, ha explicat que la pretensió “és continuar treballant per tindre un comerç local fort que continue oferint un gran servici a la ciutadania.

Enguany, per a incentivar encara més les compres en estes dates, hem preparat una sèrie d’activitats. Algunes noves, com ara la instal·lació d’un tobogan gegant que esperem que agrade molt”. Així mateix, ha assenyalat que s’ha treballat tot “amb molt d’afecte i il·lusió, com sempre fem. I volem desitjar a tota la ciutadania un bon Nadal i un 2024 ple de salut i benestar”.

Una de les activitats més esperades pels xiquets i xiquetes és la visita a la Casa del Pare Noel. Instal·lada al costat de l’església de Sant Pere. Per a deixar les seues cartes que podran recollir-se en tots els comerços del municipi adherits a la Campanya Nadal 2023. Que es poden consultar en el codi QR que apareix en els cartells informatius.

A partir del dia 20, i fins diumenge que ve 24, podrà visitar-se la Casa del Pare Noel i entregar-li-la als elfos. Els quals els rebran en l’horari de 17.30 a 20.30 hores, els dies 20 i 21; i d’11 a 14 hores i de 17.30 a 20.30 hores, els dies 22, 23 i 24. Fora d’eixe horari, podran depositar les cartes igualment en la Bústia. El dia 24, a les 18 hores, el Pare Noel arribarà a Sueca en el seu trineu per a recollir totes les cartes. A més, es realitzarà un sorteig entre totes en el qual s’extrauran 5 que rebran un premi de 50 euros en forma de targeta regal. Per a canviar en els comerços locals adherits a la campanya.

La regidora de Comerç ha anunciat també que els dies 22, 23 i 24, tindrem personatges d’animació. Recorrent els carrers del municipi per al gaudi de tots els xiquets i xiquetes. El dissabte 23, a més, a les 11 hores, en el Mercat Central, s’oferirà una xocolatada a tots els assistents. Que comptarà també amb la presència de personatges animats.

Inauguració del Tobogan Gegant

D’altra banda, divendres 22, a les 18.30 hores, s’inaugurarà el Tobogan Gegant de gel sintètic. Que romandrà instal·lat en la plaça de Sant Pere fins al 6 de gener. Per a poder gaudir d’ell, tan sols és necessari realitzar compres per un valor mínim de 10 euros en qualsevol comerç local. Excepte les grans superfícies, i canviar els tíquets per vals en la Tourist Info o en el quiosc instal·lat en la mateixa plaça de Sant Pere.

Els tíquets de compra seran vàlids des del 2 de desembre fins al 5 de gener. El dia 29 de desembre serà el Dia Solidari en benefici de Càritas. Per tant, únicament es podrà pujar al tobogan canviant els vals per aliments no peribles. “Amb esta acció, volem que els xiquets i xiquetes aprenguen des de molt xicotets el valor de la solidaritat amb les persones que ho necessiten”. En paraules de Manoli Egea.

Tradicional Concurs de Decoració Nadalenca

A tot això cal afegir el tradicional Concurs de Decoració Nadalenca que convoca, un any més, la Regidoria de Comerç. Els premis, en esta ocasió, seran de 700 euros per a un habitatge unifamiliar; 700 euros per a una comunitat de veïns; 500 euros en la categoria de façana; 500 també en la de balcó; i 400 euros en la de finestra. Tots els premis es canviaran per targetes regal per a utilitzar en el comerç local adherit a la campanya de Nadal 2023.

XIII edició de la Piràmide del Comerç Local

Paral·lelament a esta programació, l’associació de comerç local Arrima’t, amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Sueca, ha preparat la XIII edició de la Piràmide del Comerç Local en la qual participen 34 negocis del municipi. “Com en els últims dos anys, el sistema que s’utilitzarà és el de la targeta rasca-rasca.

Quan la ciutadania acudisca a estos comerços a comprar, podran obtindre com a premis: un dels 74 carros de compra que s’entregaran gràcies a la col·laboració d’Unió Gremial, la Diputació de València i la Generalitat; una targeta regal per valor de 30 euros per a utilitzar en qualsevol dels negocis membres d‘Arrima’t, o també una targeta regal de 50 euros gràcies a l’aportació que realitza l’Ajuntament de 1.000 euros per a la campanya de la Piràmide”. Ha explicat el president d’Arrima’t, Tony Landete, qui ha tingut paraules d’agraïment per a l’Ajuntament pel seu suport constant en benefici del comerç local.