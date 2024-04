L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Cultura. Ha programat a la Biblioteca Municipal una sèrie d’activitats amb el títol ‘La Setmana del Llibre’

La programació inclou, el dia 22 d’abril, l’obertura de l’exposició ‘Història del llibre i les biblioteques’. Que podrà visitar-se en la planta baixa de la Biblioteca Municipal.

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Cultura. Ha programat a la Biblioteca Municipal una sèrie d’activitats amb el títol ‘La Setmana del Llibre’. Dirigides a tota la ciutadania amb motiu del Dia Internacional del Llibre que se celebrarà el pròxim 23 d’abril. “La intenció és acostar encara més als suecans i suecanes de totes les edats, tots els serveis que oferix la nostra Biblioteca Municipal. Mitjançant una sèrie d’activitats i tallers, destinats especialment als més xicotets de la casa. Perquè es familiaritzen amb l’hàbit tan saludable de la lectura”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Vladimir Micó.

La programació inclou, el dia 22 d’abril, l’obertura de l’exposició ‘Història del llibre i les biblioteques’, que podrà visitar-se en la planta baixa de la Biblioteca Municipal. El dia 23 s’entregaran els premis als millors lectors infantils i adults de la Biblioteca Municipal; i el 24, a les 18 hores, s’oferirà un Taller de Creació de Punts de Lectura, dirigit a xiquets d’entre 4 i 10 anys.

Per al dia 25 s’han programat dos sessions del Contacontes amb el títol ‘El regal de Bubú’, a les 17.30 hores, per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, i a les 18.30 hores, per a xiquets i xiquetes de 4 a 7 anys. Finalment, el 26 d’abril es coneixeran els guanyadors del concurs promogut per la Biblioteca Municipal titulat ‘Què és per a tu un llibre?’, en el qual les respostes més originals tindran un premi.