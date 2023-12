Sueca promou la creació d’una Comissió d’Antics Alumnes del Col·legi Carrasquer

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha posat en marxa la creació d’una Comissió d’Antics Alumnes del Col·legi Carrasquer

De la qual formarien part també les famílies de l’alumnat i el professorat que ha passat per les seues aules al llarg dels anys, amb motiu del 95 aniversari que celebrarà el centre en 2024.

“Com a antic alumne, el meu propòsit és el de reunir a totes aquelles persones que han sigut part fonamental del col·legi al llarg de la seua història, a fi de celebrar una sèrie d’activitats per a commemorar este aniversari. Coincidint també amb la importantíssima i molt anhelada remodelació que s’ha realitzat en les seues instal·lacions recentment”, ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

Entre les activitats proposades, el regidor es planteja una trobada de totes les promocions. Que han passat pel centre per a poder visitar-lo i contemplar el seu estat actual després de l’ambiciosa renovació i ampliació duta a terme, i la realització de fotografies grupals en les escales i l’entrada principal; l’elaboració d’una recopilació dels seus 95 anys d’història, en la qual s’incloga, entre altres qüestions, l’evolució com a centre escolar a comunitat educativa; exposicions; concursos; la celebració d’una gala de confraternitat; la confecció d’un vídeo amb entrevistes, per exemple, a alumnat que ha destacat en alguna faceta; etc.

“La idea és ampliar estes activitats amb totes les propostes que isquen de la Comissió d’Antics Alumnes del Col·legi Carrasquer”. Ha afirmat Vázquez, qui ha explicat que, per a poder formar part de la Comissió, tan sols cal ser antic alumne, escanejar el codi QR que apareix en el cartell promocional, que podrà consultar-se en les xarxes socials de l’Ajuntament, i emplenar el formulari. “La nostra intenció és que la Comissió continue tenint activitat més enllà de 2024 davant la proximitat de la celebració del centenari del centre”, conclou Vázquez.