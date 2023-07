L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, i amb la col·laboració de les regidories de Medi Ambient i Patrimoni. Ha realitzat treballs de condicionament en l’entorn i l’ermita de la Muntanyeta dels Sants.

“Es tracta d’una actuació necessària per a la conservació i manteniment del nostre patrimoni. En este cas, de tot un referent per als suecans i suecanes com és la Muntanyeta. En concret, s’ha procedit a una neteja a fons dels accessos i voltants, eliminant les males herbes que puguen resultar nocives per a la flora autòctona; així com a la pintura de l’ermita, l’edifici annex, la font i un xicotet magatzem”. Ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.

Des de l’Ajuntament s’ha previst que l’actuació estiga finalitzada per a la celebració, el pròxim cap de setmana. De la festivitat dels Benissants de la Pedra. Este paratge acull una missa a l’aire lliure en honor dels patrons secundaris de la ciutat, als qui se’ls encomana la protecció de les collites. “Una vegada a l’any, es fan treballs de manteniment en la Muntanyeta dels Sants per a la seua conservació a fi que la ciutadania, i visitants, puguen gaudir d’este paratge natural en les millors condicions. Fa dos anys vam realitzar un tractament químic de desinsectació per a garantir la protecció de la fusta de l’edifici contra insectes, com ara els tèrmits i corcons. I, en esta ocasió, s’ha actuat als voltants i accessos”, ha assenyalat Joan Carles Vázquez.

Els treballs han sigut finançats per l’Ajuntament i realitzats per personal del departament de Serveis Municipals. També, per persones beneficiàries dels programes d’ocupació de l’Ajuntament de Sueca.