El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit, un any més,els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic del curs 2022-23 concedits per la Conselleria d’Educació

Organitzat per la Regidoria d’Educació a l’alumnat de Primària, Secundària i Batxillerat de Sueca

“Des de l’Ajuntament, volem oferir-los també este reconeixement, al qual poden assistir al costat dels seus familiars i amics, i entregar-los uns obsequis per a felicitar-los públicament per tan excel·lents resultats acadèmics com a recompensa al seu treball, dedicació i aptituds”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, qui, durant l’acte, ha tingut també paraules per a la resta d’alumnat “que s’esforça dia a dia per millorar i aprendre”.

En esta ocasió, els alumnes reconeguts amb tal distinció han sigut:

Educació Primària: Laia Calzado Bou, Marina Forquet Carbonell, Javier Mateo Maz Juárez, Aitana Guillem Dubón, Mara Gil Campanario, Xavier Forment Fortea, Helena Ortells Soler, Mireia Forquet Torres, Esther Tomás Cejudo, Iván Maestro Planells, Iris Merino Carbonell, Ana Serrano Campanario, Xavi Merino Beltrán, Josep Miguel Riera, Juan Lletí Llopis, Virginia Lorenzo Falcó, Mireia Julio Bernardo, Sofía Pedrós Palacios i Carla Marinela Rus.

Educació Secundària: Ellia Clancy Navarro, Marc Nadal Castells, Emma Bolo Aguado, Lorena Torres Moncho, Llorenç Vernia García, Marta Vendrell Piera, Clara Fuertes Collado, Jordi Guillem Mompó i María Vendrell Mariner.

Batxillerat: Sandra Pedrós Garrigues.

Així mateix, en l’acte s’ha brindat un reconeixement al professor d’Educació Física de l’Institut Joan Fuster, Marc Lloret Parra, recentment guardonat entre els cinc millors docents d’Educació Secundària i Batxillerat de tota Espanya en els VII Premis EDUCA ABANCA 2023.