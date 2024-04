L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, vol informar la ciutadania sobre els treballs de renovació del paviment que s’han iniciat en l’últim tram del carrer Sant Miquel.

Es tracta d’una actuació que es durà a terme en dos fases, per a reduir tot el possible les molèsties als veïns i als propietaris de guals afectats, amb la finalitat de renovar el paviment i l’empedrat de la calçada.

El seu cost, de 93.400 euros, serà subvencionat al 100% pel Pla d’Inversions de la Diputació, tenint un termini de tres mesos per a executar-se. En la primera fase, es faran els treballs des de l’encreuament del carrer Nou fins a la mitat del carrer Sant Miquel, en direcció al carrer Mare de Déu, els quals es completaran en una segona fase.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que són unes obres “que comporten un llarg procés de tramitació administrativa per a poder licitar-se i executar-se i, a més, se’ns exigix una data límit de finalització per a poder justificar eixos diners que venen de Diputació i, per tant, són obres de millora que suposaran un cost zero per a Sueca”.

La coincidència en el desenvolupament dels tràmits administratius ha provocat que, en estos moments, s’estiguen executant alhora diferents obres en diversos carrers de la ciutat. Per este motiu, l’alcalde ha demanat disculpes i un poc de comprensió per les molèsties generades, “ha sigut tot fruit de la casualitat, però no podíem deixar escapar les diferents subvencions que venen de Diputació i que servixen per a millorar les nostres infraestructures urbanes.

En el cas del carrer Vall, a més, es va sol·licitar a la Conselleria, dins del termini i en la forma corresponent, a causa de la zona on es troben les obres, l’obligatori informe arqueològic el qual ens va arribar set mesos després, retardant la licitació i l’inici dels treballs. Estos treballs tenen una data de finalització límit per a poder justificar la subvenció econòmica».

Des de l’Ajuntament, es continuaran gestionant totes les actuacions necessàries per a millorar els carrers del municipi.