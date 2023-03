El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha visitat Sueca per a fer lliurament personalment del distintiu que l’acredita com a ‘Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana’. d

D’acord amb la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat i el nou Estatut del Municipi Turístic

. “Es tracta d’un acte senzill però amb una càrrega de fons molt important per a tots nosaltres. És un plaer estar a Sueca per a donar les gràcies per la determinació de la ciutat per rebre este distintiu. Amb tot el que representa, perquè no es regala; sinó que és la constatació d’una voluntat per complir amb uns paràmetres lligats a tindre una estratègica turística clara. Un producte turístic de primer ordre, i al seu foment. Al mateix temps, és la determinació per disposar d’un espai de cogovernança, codecisió i coparticipació amb el sector turístic de la ciutat”, ha assenyalat Francesc Colomer.

El secretari autonòmic ha sigut rebut a l’Ajuntament per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Turisme, Manoli Egea. Els regidors Gema Navarro, Joan Carles Vázquez, Carmen Pérez, Fernando Franco i Celia Beltrán. Per a Francesc Colomer, la política turística ha de basar-se en l’aliança entre el públic i el privat. “Persones que es mouen amb la clara voluntat de fer prosperar la ciutat amb els sectors de l’economia turística. Amb un compromís en la lluita contra l’intrusisme i el foment dels valors de l’hospitalitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat.

I per a tot això, el municipalisme és clau”. Així mateix, Colomer ha recordat que els destins que disposen d’este distintiu podran beneficiar-se del Fons de Cooperació Municipal de Municipis Turístics.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha agraït la visita del representant de la Generalitat. Ha assenyalat que, este reconeixement com a Municipi Turístic, permetrà disposar d’una sèrie de directrius que milloraran el nostre producte final i contribuiran a marcar millor els objectius a complir. Vázquez ha aprofitat la visita del secretari autonòmic per a sol·licitar-li la seua col·laboració. Des de la institució autonòmica, respecte al tema de l’erosió de les platges. “La qual perjudica greument una part de la nostra oferta turística i, per tant, a l’economia local. Per això, sol·licite a la Generalitat que ens concedisca un poc més d’impuls quant a l’esborrany del PORN publicat des de la Conselleria. Que ens ajude a fer força, també en el Ministeri, perquè les diferents mesures correctores proposades siguen considerades a fi d’evitar eixa erosió i que les nostres platges perduren en el temps”.

La regidora de Turisme, Manoli Egea, ha explicat la importància d’obtindre el distintiu de Municipi Turístic. Per al qual s’han hagut de complir uns requisits, al mateix temps que ha volgut agrair el treball de tot el departament de Turisme de l’Ajuntament. “És important estar dins d’este reconeixement perquè ens permetrà crear sinergies amb altres municipis i beneficiar-nos d’esta interactuació i intercanvi d’idees. Projectes i visitants; al mateix temps que permetrà a Sueca beneficiar-se de les subvencions que concedisca, tant la Generalitat com la Diputació”