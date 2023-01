L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Promoció Lingüística. Està procedint estos dies al repartiment de l’agenda i el calendari que s’han editat enguany. El calendari de 2023, que porta per lema «El valencià, la nostra llengua» Dedica els mesos de l’any a diferents activitats lingüístiques i a les estacions de l’any “Recollint alguns termes relacionats amb estes, ja que la llengua és apta per a usar-la en qualsevol situació i és necessari parlar-la i escriure-la per a dignificar-la i donar-li la importància que mereix”, ha assenyalat la regidora de Promoció Lingüística, Estefanía Requeni.

Pel que fa a l’agenda, que s’edita tots els anys, presenta un format pràctic i manejable, a més d’informació sobre les activitats realitzades des de l’Oficina de Promoció Lingüística destinades a promoure i facilitar que el valencià es puga utilitzar amb total normalitat, tant en el si de l’administració municipal com entre la ciutadania. “Enguany introduïm també, a l’igual que l’any passat, informació municipal sobre assumptes d’interés general. Esperem que l’agenda satisfaça i resulte profitosa per a la ciutadania”, en paraules d’Estefanía Requeni.

En total, s’està procedint al repartiment de 750 agendes i 500 calendaris entre diferents associacions del municipi, Biblioteca Municipal i Centre d’Informació Juvenil (CIJ)-Casal Jove.