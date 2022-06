L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Benestar Animal i Medi Ambient, s’ha sumat a la campanya de sensibilització “Tortugues en el Mediterrani 2022” de la Fundació Oceanogràfic, en la qual participen un total de 60 municipis costaners de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Illes Balears, a més del Metro de València, Tram d’Alacant i Paradors de Turisme de platges.

Es tracta de la tercera edició que, com en anys anteriors, compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, FGV, 112 Emergències, Ciutat de les Arts i les Ciències, Universitat de València, Global Omnium i Fundación Azul Marino.

“Hem de conscienciar-nos que la platja és molt més que un lloc amb arena i on refrescar-se. S’està realitzant una gran labor de conscienciació sobre la cura de la fauna marina, en este cas, de les tortugues, que sempre han tingut una gran acceptació entre la població i transmeten la necessitat d’evitar la contaminació de les platges perquè tota esta fauna no desaparega. En totes estes iniciatives, el nostre consistori estarà reforçant-les i conscienciant la nostra ciutadania”, ha assenyalat la regidora de Benestar Animal i Medi Ambient, Carmen Pérez.

La campanya de sensibilització, que impulsa la Fundació Oceanogràfic, consisteix en la col·locació de més de 1.500 cartells en els quals s’informa, en els punts de major concurrència i visibilitat, a banyistes i viatgers, de la presència de tortugues marines en les costes del Mediterrani i que, en cas de produir-se un albirament, és necessari telefonar al 112 per a així activar la Xarxa de Varaments, composta per la Universitat de València, Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica i la pròpia Fundació Oceanogràfic. En el cas de la Comunitat Valenciana, és l’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic l’encarregat de desplaçar-se a la zona per a avaluar l’estat de l’animal i traslladar-lo, en cas de ser necessari, a l’ARCA de la Mar, on es recupera fins a poder tornar de nou a la mar.

Les dates de la campanya són crucials per a la conservació de l’espècie, ja que és la temporada en què es produeix la nidificació, és a dir, l’acostament a la platja de les femelles per a depositar els seus ous en els punts que consideren adequats; per la qual cosa és fonamental que no siguen molestades.