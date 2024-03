Sueca serà seu del Torneig Mediterranean Handball Cup

La competició, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca i del Club Handbol Sueca, es disputarà del 28 al 31 de març

Sueca serà una de les seus del torneig Mediterranean Handball Cup. Un important esdeveniment esportiu que complix la seua segona edició i que té com a finalitat convertir-se en tot un referent en l’àmbit de l’handbol.

La competició es disputarà del 28 al 31 de març. Està organitzada per l’agència QLSPORT amb la col·laboració de l‘Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports.

La sala de Juntes de Govern del consistori ha acollit la presentació del torneig. En el qual participaran jugadors i jugadores de 12 a 18 anys de l’àmbit nacional i internacional. El CEO i representant de l’empresa organitzadora QLSPORT, Nacho Macipe. Ha expressat el seu agraïment a l’alcalde i al regidor d’Esports pel seu esforç, dedicació i suport perquè la Mediterranean Handball Cup puga celebrar-se.

“Després d’iniciar esta marxa l’any passat, arribem a la segona edició guardonats ni més ni menys que per la Fundació Trinidad Alfonso. Sent reconeguts amb el premi en la categoria Refuerzo degut a la importància del torneig. Considerat un referent a nivell nacional. A més, comptem amb el suport de la nostra ambaixadora Sole López. Extrem esquerre de la selecció espanyola i capitana de l’actual equip campió de la Liga Guerreras Iberdrola. També jugador Gedeón Guardiola, qui visitarà diferents seus del torneig”, ha assenyalat Macipe.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha felicitat l’empresa organitzadora, al Club Handbol Sueca i al propi Ajuntament, a través de la Regidoria d’Esports. “Perquè la suma d’esforços propiciarà que este esdeveniment que acull la nostra ciutat. Servisca per a visibilitzar, especialment entre les noves generacions, este esport en equip.

Des de l’Ajuntament, sempre donarem suport a propostes d’este tipus que potencien l’esport com a manera saludable de viure en societat. Vull felicitar l’empresa i al Club Handbol Sueca, i animar a la ciutadania i visitants al fet que acudisquen a presenciar el Torneig. També a gaudir de tot el que la nostra ciutat pot oferir-los durant estos dies”.

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Julián Sáez. Ha remarcat la seua predisposició, des del primer moment, a col·laborar amb este projecte de la mà del club Handbol Sueca, “un club al qual m’unix una gran complicitat.

Les persones que el conformen han demostrat àmpliament la seua estima per este esport. Per això, quan em van proposar col·laborar en l’esdeveniment, no ho vaig dubtar un instant i ens vam posar de seguida a treballar ja que considerem que era fonamental per a donar-li una major visibilitat a l’handbol. A més, comptarà amb la participació de les xiquetes de la categoria cadet.

No tindria sentit portar este Torneig a Sueca sense la participació del Club Handbol Sueca”. Sáez ha assenyalat, a més, la importància que Sueca siga una de les seus del torneig, “en una aposta per portar esdeveniments d’àmbit nacional a la nostra ciutat i convertir-la en un referent de l’esport”.

Per la seua part, els directius del Club Handbol Sueca, Roberto Guillem i Ángela López, han remarcat també la importància que Sueca aculla este campionat, “per a dotar de major visibilitat a este esport, que molta més gent el conega i el puga gaudir, al mateix temps que visibilitzar també la gran participació d’equips femenins”.

El torneig Mediterranean Handball Cup es disputarà des de les 9 fins a les 21 hores, de manera simultània en les poblacions de Sueca, Gandia, Oliva, Llocnou de Sant Jeroni i Favara. Les categories participants seran aleví, infantil, cadet i juvenil. En total, 67 equips provinents de la Comunitat Valenciana, Andalusia, País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya i Andorra.