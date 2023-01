Sueca s’exhibeix en Fitur com a capital mundial de l’arròs

L’Ajuntament aprofita esta importantíssima cita de promoció turística per a presentar el cartell de la 62 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

Així mateix, la delegació municipal ha procedit a la signatura d’una carta de compromís per a la subscripció d’un Acord d’Agermanament entre el municipi de Sueca i l’Estat de Querétaro, a Mèxic

El municipi de Sueca ” capital mundial de l’arròs.” ha volgut ser present, un any més, en la Fira Internacional de Turisme (FITUR). Per a mostrar al gran nombre de visitants tots els atractius que pot oferir la ciutat arrossera per excel·lència. Al costat de l’estand, en el qual es mostra al públic informació variada de la seua oferta patrimonial. Mediambiental; cultural, en la qual destaca la Mostra Internacional de Mim. I especialment, gastronòmica; la presència de la nostra ciutat en Fitur ha estat protagonitzada per la presentació del cartell de la 62 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora de Turisme i responsable del Concurs, Manoli Egea. Han sigut els encarregats de donar a conéixer el nou disseny, obra de Socarrat Estudi que, enguany, ha volgut posar l’accent en els participants, “els millors cuiners del món es donaran cita, una edició més, en un sol lloc: Sueca, la capital mundial de l’arròs. Per això, hem volgut que es veren reflectits en el cartell amb un protagonisme especial. Com a responsables del certamen, continuarem treballant i posant tot el nostre esforç a potenciar encara més el caràcter professional del nostre Concurs. Així com la seua internalització”, ha assenyalat Manoli Egea.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha agraït la presència en Fitur. Recolzant també la promoció del Concurs, de les falleres majors de la ciutat, Clara Boix i Aitana Adsuar; el regidor de Cultura, Vladimir Micó; i els coordinadors del certamen, Tony Landete i Adolfo Cuquerella.

“El meu agraïment també per la seua presència als guanyadors de l’última edició procedents de l’estat de Querétaro, a Mèxic, que han volgut estar ací acompanyant-nos. La nostra obligació és continuar treballant en la potenciació i projecció del Concurs any rere any.

Amb la il·lusió i el treball de totes les persones i sectors implicats, estem a Madrid per a representar este esdeveniment internacional. Per descomptat, a Sueca, capital mundial de l’Arròs. Quan es parla del plat més internacional de tots els valencians i valencianes és inevitable pensar en Sueca,. Perquè sempre ha sigut la banderera allà on ha acudit en la defensa de la nostra cuina més típica. De la paella, en este cas, de la del Concurs Internacional.

Així mateix, volem aprofitar l’estada en Fitur per a promocionar altres aspectes que situen a la nostra ciutat en el mapa. Com és la Mostra Internacional de Mim, que aconsegueix any rere any el màxim reconeixement de públic i professionals; o la festa de les Falles, amb les seues màximes representants hui ací”.

Mostra Internacional de Mim

Pel que respecta a la Mostra Internacional de Mim, el regidor de Cultura, Vladimir Micó, ha assenyalat que “hem volgut portar fins a Fitur una xicoteta mostra per als visitants. La nostra intenció és potenciar l’atractiu que té també la cultura com a reclam turístic. El MIM és un dels referents culturals que té Sueca més importants. A més de la promoció, s’aprofita la presència en Fitur per a consolidar models de cooperació. Per exemple amb el festival Veranos de la Vila, de Madrid, o aconseguir la col·laboració d’entitats com ara l’ambaixada de Portugal o el British Council”.

La presència de la Mostra Internacional de Mim de Sueca en Fitur està protagonitzada també per l’actuació de la companyia Murmuyo. Amb més de 30 anys a la seua esquena realitzant teatre de carrer. Es tracta d’una companyia reconeguda pel públic de Sueca, en haver participat en anteriors edicions, que presentarà en Fitur l’espectacle Ami-go, a través del qual es crea una interacció amb l’espai en el qual està desenvolupant-se i amb el públic. Tot això oferit amb grans dosis d’humor i ironia.

Signatura carta de compromís per a un Acord d’Agermanament entre el municipi de Sueca i l’Estat de Querétaro, a Mèxic

Aprofitant la presència en Fitur, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la secretària de Turisme de l’estat de Querétaro, a Mèxic, Adriana Vega Vázquez Mellado. Han fet oficial la signatura de la Carta de compromís per a la subscripció de l’Acord d’Agermanament entre el municipi de Sueca i l’Estat de Querétaro. La rúbrica del document s’ha realitzat en el propi estand de Querétaro, davant la presència del secretari de Turisme de Mèxic, Miguel Torruco. La regidora responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Manoli Egea; els coordinadors del certamen, Tony Landete i Adolfo Cuquerella; les falleres majors de Sueca; i els cuiners guanyadors de l’última edició, Alfonso Ovalle i Rogelio Castañón, oriünds de l’estat mexicà.

L’objectiu que es pretén amb la signatura del document, és el d’oficialitzar el compromís de Sueca i l’estat de Querétaro en el desenvolupament de les seues relacions, inspirades en l’enfortiment de les activitats i accions gastronòmiques vinculades a l’arròs i, especialment, a la paella valenciana cuinada amb l’autèntica recepta del Concurs Internacional de Paella valenciana de Sueca.

El programa que té previst Sueca hui en Fitur, inclou també una sessió de showcooking per a mostrar als visitants com es cuina la paella segons la recepta del nostre certamen. L’encarregat de realitzar la demostració, en esta ocasió, serà el coordinador gastronòmic del Concurs, Adolfo Cuquerella.

Fins a l’estand de Sueca en Fitur, s’han acostat les ministres de Turisme, Reyes Maroto; i de Ciència i Innovació, Diana Morant; el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; el diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor; i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, entre altres personalitats.