Sueca s’exhibix en Fitur com a capital mundial de la paella i bressol de l’arròs per excel·lència 

El municipi de Sueca està present un any més en la Fira Internacional de Turisme (FITUR) per a mostrar al gran nombre de visitants tots els atractius que pot oferir la ciutat arrossera per excel·lència. Sueca acull, des de fa més de sis dècades, el certamen gastronòmic més antic de quants se celebren, el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca que, enguany, celebrarà la seua 63 edició convertint-se de nou en l’epicentre mundial de la paella.

La regidora de Turisme i responsable del Concurs Internacional, Manoli Egea; acompanyada pel director del certamen, Tony Landete; i el coordinador gastronòmic, Adolfo Cuquerella; els guanyadors de l’última edició, Juan José San Bartolomé i Daniel Jesús Vidal, del restaurant Sequial 20; la fallera major infantil de Sueca, Amanda Torremocha; la presidenta de la Junta Local Fallera, Lorena Sendra; i altres membres de l’organisme faller. Han acudit a Fitur per a promocionar la nova edició del Concurs, a més d’altres atractius que pot oferir la ciutat a nivell patrimonial, mediambiental, cultural o festiu.

“Considerem que és fonamental que Sueca siga present en este importantíssim aparador com a capital mundial que és d’un dels plats més internacionals que existixen, la paella valenciana. Perquè la nostra ciutat, per mèrits propis, s’ha convertit en el major referent a l’hora de defensar la nostra cultura i tradicions celebrant, des de fa més de 60 anys, un concurs en el qual s’exalta l’excel·lència a l’hora de cuinar este plat.

Un certamen que congrega, any rere any, als millors professionals vinguts de tot el món, interessats a conéixer com es cuina l’autèntica paella valenciana seguint la nostra recepta”, ha assenyalat la regidora responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Manoli Egea, qui ha remarcat que “continuarem treballant i posant tot el nostre esforç a potenciar encara més el caràcter professional del nostre Concurs, així com la seua internacionalització”.

Per este motiu, per a promocionar una nova edició del Concurs i mostrar al gran nombre de visitants com es cuina l’autèntica paella valenciana seguint la recepta del certamen, Sueca ha oferit un any més un showcooking en el qual han participat el coordinador gastronòmic, Adolfo Cuquerella, i els guanyadors de l’edició 2023, Juan José San Bartolomé i Daniel Jesús Vidal.

La demostració pràctica ha comptat amb un gran nombre de visitants, interessats a conéixer tots els trucs per a aconseguir el millor resultat a l’hora d’elaborar este plat que sempre desperta un grandíssim interés.

La regidora Manoli Egea ha agraït la presència en Fitur per a recolzar també la promoció del Concurs, de la fallera major infantil de Sueca, Amanda Torremocha, i altres membres de la Junta Local Fallera, “volem, així mateix, aprofitar l’estada en Fitur per a promocionar altres aspectes que situen a la nostra ciutat en el mapa, com ara la Mostra Internacional de Mim, que aconseguix any rere any el màxim reconeixement de públic i professionals; o la festa de les Falles, amb una de les seues màximes representants ací”, ha assenyalat Egea.

Fins a l’estand de Sueca en Fitur, s’han acostat el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; la consellera de Turisme, Nuria Montes; el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; i el diputat provincial de Turisme, Pedro Cuesta; entre altres personalitats.