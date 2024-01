Sueca acollirà una nova edició del concurs ‘Cántame’, el certamen musical que busca descobrir i promocionar cantants novells.

La capital de la Ribera Baixa serà la seu, per segon any consecutiu, d’este concurs de talents. Que al llarg dels seus 10 anys d’història ha visitat diferents municipis de la comarca i de fora d’ella.

“Estem encantats de tornar a ser la ciutat amfitriona del certamen. Per a Sueca, suposa la voluntat de posar el nom de la nostra ciutat . En certàmens que tenen ja una repercussió nacional i que s’ha demostrat, any rere any, que atrauen a més participants. Tot això generarà un impacte positiu a nivell social i turístic. Esperem que gaudisquen molt, tant les persones que ens visitaran com el nombrós públic juvenil de la nostra ciutat. Que el concurs ja va atraure en l’edició del passat any”, ha assenyalat Gema Navarro.

D’altra banda, la regidora ha explicat que la presentació oficial de la nova edició. Amb totes les novetats i premis per als guanyadors, es realitzarà el pròxim 6 de febrer. Amb la participació del director del concurs, el suecà Pablo Vivó.

El que sí s’ha pogut avançar ja són les dates dels càstings, que es desenvoluparan els dies 10 de febrer, a les 16 hores, en el Casal Multiusos de Sueca; i el 17 de febrer, a les 16 hores, en l’Escola d’Artistes Talitha Cumi, de Burjassot. En estos moments, la xifra d’inscrits supera ja en 60 als de l’edició anterior, arribant als 287. Però encara pot augmentar més, ja que el termini per a inscriure’s finalitzarà el dia abans del càsting.

El concurs se celebrarà els dissabtes d’abril i maig a Sueca en les seues dues categories, Versió Kids, de 8 a 16 anys, i Versió Adults, de 17 a 60 anys.