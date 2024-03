Sueca tracta el tema de la violència obstètrica dins dels actes programats pel 8M

La sala d’actes de la Casa de la Cultura ha acollit la projecció del documental ‘Lligams, fils que cuiden la vida‘, dins dels actes programats per l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Igualtat, per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.

L’activitat ha comptat amb la participació d’Helena Gandia, llevadora de l’Hospital d’Ontinyent; Teresa Pérez, representant d’Amamanta; Aida Máñez, presidenta de El parto es nuestro; la directora del documental, Lidia Hervás; i la regidora d’Igualtat, Sari Sáez.

En paraules de l’autora del curt, Lidia Hervás, “es tracta d’un documental que visibilitza el biaix de gènere que històricament, i encara hui, hi ha hagut en la medicina en l’atenció cap a les dones. Parla de la ferida, d’este biaix de gènere que es visibilitza sobretot en la violència obstètrica.

I parla també de la medicina, dels grups de dones que han impulsat un canvi en l’atenció a les mares durant la gestació, el part, la criança i la lactància. Parlem d’una atenció respectuosa cap a la mare”. L’objectiu és analitzar les causes, què ocorre en algunes atencions que es presten i les solucions i propostes de futur, conclou Hervás.

Per a la regidora d’Igualtat, Sari Sáez, es tracta d’una activitat molt interessant “perquè era necessari visibilitzar este tipus de violència potser menys coneguda. Com a dona, i com a mare, sempre he escoltat alguna amiga que l’ha patida a l’hora del part, i que al final ha acabat com normalitzant-se. És veritat que depén molt dels professionals que t’atenen, i considere que és tan important l’empatia com la formació. Crec que és necessari visibilitzar estes situacions que potser per vergonya s’han silenciat”.

El visionat del documental va contribuir al debat posterior que es va generar sobre este tipus de violència, en el qual les dones presents van poder expressar-se i comptar les seues pròpies experiències, al costat de les representants d’Amamanta i El Parto es nuestro. “Vull agrair l’absoluta implicació de les dones que han participat en la xarrada a l’hora de comptar les seues pròpies vivències. Algunes d’elles van identificar en eixe moment, després de veure el documental, que el que els havia ocorregut havia sigut un cas de violència obstètrica. Això demostra la necessitat d’este tipus d’activitats”, ha assenyalat Sáez.