L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, està procedint a l’eliminació progressiva de totes les espècies de flora invasores que existixen a l’entorn de la Muntanyeta dels Sants.

«Des del departament, volem posar en valor el treball que s’està realitzant en un dels nostres espais naturals més emblemàtics, amb la col·laboració del Parc Natural de l’Albufera, perquè puga ser gaudit i valorat en la seua plenitud.

De fet, gràcies a l’actuació que estem duent a terme, ens trobem a un pas d’eliminar per complet totes les plantes exòtiques invasores d’este paratge, com ara les figueres de pala o iuques», ha explicat la regidora de Medi Ambient, Àngela Marí.

En particular, s’està actuant sobre l’opuntia, espècie que pertany a la família de les cactàcies i que era present de manera significativa en les zones rocoses de la Muntanyeta, tant de la cara nord com de la sud.

A conseqüència de l’eliminació d’esta espècie invasora, estan apareixent gran quantitat de plàstics, vidres, llandes, etc., que podrien haver romàs en el lloc durant dècades, ocults entre esta vegetació, i s’ha procedit a la neteja i retirada per part del servei municipal de manteniment d’àrees naturals, amb la col·laboració de la brigada responsable del manteniment del Parc Natural de l’Albufera.

A més, s’estan repoblant totes les zones alliberades d’esta espècie invasora mitjançant la plantació d’espècies autòctones, com ara llentiscle, coscolli o aladerns comuns i de fulla estreta. L’objectiu final, a mitjà termini, a fi de completar l’actuació, és cobrir tota la vertical rocosa de la cara sud amb espècies entapissants, com l’heura (Hedera helix) per a crear una pantalla verda que cobrisca tota la zona lliure d’espècies invasores.