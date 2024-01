Sueca tria la imatge de la Setmana Santa 2024

El disseny presentat per Rubén Lucas García, de Torreagüera (Múrcia), ha resultat el guanyador

L’obra s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre les 8 que s’han presentat a esta edició.

El jurat ha estat compost per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Festes, Gema Navarro; el regidor de l’oposició, Sergi Tomás; el dissenyador gràfic, Xavier Bosch; el director de l’Escola d’Art Municipal Escultor Beltrán, Manuel Baixauli; el secretari de la Junta Major de Confraries de Sueca, Pedro Juan Martínez, i el membre també de la Junta, Vicente Manuel Ferrando. En esta edició, el treball finalista ha sigut el presentat per Sergio Iborra, de Xàtiva.

La regidora de Festes, Gema Navarro, ha sigut l’encarregada de transmetre al guanyador la decisió del jurat. A més d’aconseguir que el seu cartell siga la imatge oficial de la Setmana Santa de Sueca en 2024, Rubén Lucas ha obtingut un premi en metàl·lic de 800 euros.