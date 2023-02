L’Ajuntament ultima els treballs de reasfaltat i condicionament en més de 22.000 metres quadrats de camins i carreteres rurals

L’Ajuntament de Sueca, a través del Consell Agrari, es troba ultimant estos dies els treballs de reasfaltat i condicionament de 22.379,41 metres quadrats de carreteres i camins rurals. Inclosos en la programació contractada en 2022, amb un pressupost de 360.000 euros.

Camins reasfaltats

En concret s’ha actuat en els camins Muzquiz, Cano Garrofi, Trompon, del Pla, Rosales, de la Closa, Tarranquera i Finca de Raga. “No sols hem fet treballs de reasfaltat sinó també d’anivellament, ja que algunes d’estes zones presentaven una gran pendent. Amb el permís dels propietaris contigus, hem alçat la carretera. Perquè quedara completament plana i que el ferm que s’ha posat puga durar més temps del que estava durant fins ara”.

Ha explicat el president del Consell Agrari i regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, qui ha assenyalat també que, a la xifra de 22.379,41 metres quadrats en els quals s’ha actuat durant 2022. Cal afegir el treball de ‘parcheo’ que es va realitzar en uns 5.000 metres quadrats més durant l’estiu, amb un pressupost de 40.000 euros.

Millores en unes infraestructures especialment danyades per dues danes

“Des de l’Ajuntament, com a alcalde i president del Consell Agrari, sempre he estat obert a totes les propostes d’inversió econòmica. Que contribuïren a millorar, tant l’apartat de recursos humans de l’ens agrari com ara maquinària i infraestructures rurals. El nostre full de ruta des de l’inici de la legislatura, i després del parèntesi de la pandèmia. Ha sigut implantar eixes millores en unes infraestructures especialment danyades per dues danes de conseqüències molt greus, perquè puguen resultar més útils i oferisquen les condicions necessàries per a l’ús, no sols de les tasques agrícoles sinó també de la ciutadania que les utilitza diàriament per a fer esport, etc.”, ha explicat l’alcalde, Dimas Vázquez.

Per la seua part, José Luis Ribera ha anunciat també que, el projecte d’execució del pont que unirà les partides del Cavall i de Braçal, ha obtingut ja tots els permisos de Conselleria i, per tant, en un termini molt curt de temps es podrà iniciar la construcció. Finalment, ha assenyalat que, en estos moments, es troben també recondicionant i aplicant saorra per a millorar el ferm en els terrenys afectats inclosos dins del vedat de la temporada de caça.