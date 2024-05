Sumem per Carlet demana als grups municipals a posicionar-se en contra de les retallades a la secció de l’escola oficial d’idiomes de Carlet 

Davant la previsió de tancament de 8 grups d’anglés, 4 grups de valencià, 4 grups d’italià i un grup de francés de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira, Sumem per Carlet fa una crida als grups muncipals perquè defensen la seua pervivència.

Aquestes retallades, que formen part de l’anunci de retallades de 244 grups a les EOI de tot el País Valencià fet per la Conselleria d’Educació són inadmissibles segons Sumem per Carlet perquè ataquen al sistema d’educació pública i limiten l’accés equitatiu i a una educació lingüística de qualitat.

Per aquest motiu Sumem per Carlet ha demanat a través d’un prec a l’alcaldia dirigit a l’alcaldia i als grups municipals, perquè es prenga en consideració una moció al ple municipal, per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació que paralitze les retallades a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) d’Alzira i que probablement afectaràn la seua secció a l’institut Eduardo Primo de Carlet.

El portaveu de Sumem per Carlet, Josep Solà, ha manifestat que “l’equip de govern, encapçalat per Laura Saez i amb majoria al ple municipal, s’ha de posicionar i triar entre defensar els actuals serveis oferits a la secció de l’escola d’idiomes a Carlet, o les retallades proposades pel govern de la Generalitat (PP-VOX) i presidit per Carlos Mazón. Ha de triar entre Carlet o les polítiques de partit”.

Per a Solà” Els polítics i governants, són servidors públics que han d’estar al servei de la ciutadania i dels seus interessos comuns. És per això, que davant les retallades de serveis públics i que van en detriment dels interessos comuns, cal estar units i en contra de mesures com aquesta amb fermesa. Exigint a la Generalitat que mantinga la qualitat, l’oferta d’idiomes, el prestigi i l’equilibri territorial amb què compten les Escoles Oficials d’Idiomes del País Valencià amb la plantilla i els recursos adients. Així com garantir a la ciutadania el dret a l’educació de les llengües oficials i estrangeres, sense cap discriminació”.

Per últim, des de Sumem per Carlet, esperem que aquesta moció siga admesa per al seu debat i aprovació al pròxim ple ordinari municipal, pel bé comú de les ciutadanes i ciutadans de Carlet.