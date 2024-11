Davant la situació de risc d’inundacions decretada per la Generalitat, el CECOPAL ha anunciat la suspensió de classes el pròxim 13 de novembre en les Pedanies del Sud i els Poblats Marítims

Davant la situació de risc d’inundacions decretada per la Generalitat, el CECOPAL ha anunciat la suspensió de classes el pròxim 13 de novembre en les Pedanies del Sud i els Poblats Marítims, incloent-hi totes les activitats docents.

Així mateix, se suspenen les activitats en centres socials, de majors, tercera edat i centres ocupacionals.

Es recomana als voluntaris no acudir a les pedanies, ja que només hi estaran actius els serveis d’emergència. Es recorda a la població extremar precaucions i evitar desplaçaments innecessaris. El CECOPAL es reunirà de nou a les 17.30 per a avaluar la situació en la resta de la ciutat.