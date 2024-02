Taller d’intel·ligència artificial per a gent gran a l’Aula Sènior de Catarroja

L’Aula Sènior de Catarroja es destaca com un espai vital per a la comunitat major, oferint una variada programació que combina activitats formatives i recreatives.

Des de la regidoria dels Majors, es promou l’envelliment actiu a través de cursos i tallers que abasten des de noves tecnologies fins a temes de salut i cultura.

En esta línia, s’ha incorporat la Intel·ligència Artificial com a eina clau per a comprendre l’actualitat i potenciar el desenvolupament personal de les persones adultes, per açò es va impartir el curs ‘El Futur és ara a Catarroja, amb Javier Sancho Boils, disenyador web, docent i fotògraf professional, que els va explicar totes les posibilitats al seu abast

Segons destaquen els responsables del programa, la resposta ha sigut aclaparadora, evidenciant un gran interés per part dels assistents. A més, s’emfatitza en la importància d’adaptar-se als gustos i necessitats dels participants.