Teatre, còctels i consells de seguretat per als majors de Catarroja 

«A la programació de maig hem inclòs activitats teatrals i d’oci, i també una sèrie de xarrades per apropar els serveis socials a la població sènior», assenyala el vicealcalde de Catarroja, Jesús Monzó

La programació ‘Activa’t Sènior’ del mes de març té com activitat central ‘Anem junts al teatre?’ per disfrutar de l’obra de Carles Alberola ‘L’últim ball’.

Serà el diumenge 12 de maig al TAC de Catarroja amb un preu reduït de l’entrada a 10 euros.

A més de les activitats anuals de Zumba, Musicoteràpia, Ball i les Caminades, «hem preparat una programació per a acostar els serveis socials de Catarroja a la població sènior i que coneguen totes les opcions formatives, lúdiques, de salut i assistencials que s’ofereixen», explica el vicealcalde de Catarroja i responsable de Persones Majors, Jesús Monzó.

Divendres 10 de maig, a partir de les 10.00 hores, en la sala de formació de l’àrea de Benestar Social a l’avinguda Rei Jaume I, se celebrarà la xarrada ‘Entén la declaració de la renda’ per aclarir els dubtes respecte a les obligacions tributàries.

Dilluns 13 i divendres 17, de 10.00 a 12.00 hores, tindrà lloc el taller ‘Preparació de còctels’ amb idees fresquetes i sense alcohol per refrescar-se a l’estiu i servir begudes diferents, amb la col·laboració d’Adrian Roig, “Tabarman”, i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives.

Dijous 16 de maig, dins del cicle ‘Parlem de llei, drets i deures’ ens endinsarem de la mà de Mª del Mar Madrid, en les vies per establir un règim de visites exclusiu per als iaios i iaies, d’obligat compliment per als progenitors i per als menors amb ‘Règim de visites de iaios i iaies’.

Dilluns, 20 de maig, es tractarà el tema de ‘L’automedicació’ per aprendre a gestionar la salut de manera segura i efectiva en el taller de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives. També des de la UPCCA es descobrirà la xarxa YouTube, amb un curs fàcil per poder comprendre una de les aplicacions més populars dintre del cicle ‘Tecnologia i xarxes’ i divendres 24, la xarrada ‘Relaxa’t’ prepararem el cos per l’estiu per gaudir de les vacances amb l’equip de psicòlegs.

La programació culminarà el divendres 31 de maig amb la xarrada ‘Seguretat ciutadana. Consells de seguretat per a persones majors’ amb set passos de seguretat, telèfons de contacte i com reaccionar davant els perills del dia a dia, amb una xarrada oferida per la Policia Local de Catarroja.

«Activa’t sènior és una programació anual especialitzada en diferents temàtiques que des de la regidoria de Persones major hem preparat per a cobrir els interessos expressats per les persones usuàries, a més d’aportar informació, oci, consells i activitats esportives en opcions de cultura, esport i salut dirigides al públic sènior», explica el vicealcalde i responsable de Persones Majors, Jesús Monzó.