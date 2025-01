Tècnics del Palmar i del Oceanogràfic salven 1.300 cloïsses d’aigua dolça en perill d’extinció després de la DANA

Aquesta gota freda del passat 29 d’ Octubre no només va deixar resultats catastròfics per als veïns i les veïnes de les localitats afectades

També ha causat pèrdues en diversos ecosistemes aquàtics de la Comunitat com la séquia Mare del Reial que va quedar destrossada pel desbordament del riu Magre.

Parlem d’ un canal que acull una important població de cloïsses conegudes com petxinots i que a més es troben en perill d’ extinció segons el Catàleg Valencià d’ Espais Amenaçats. Estes espècies són tan importants per al nostre ecosistema perquè no només enrriquixen el nostre medi ambient sinó que són un indicador natural de la salut dels rius.

És per això que tècnics del Palmar i l’ Oceanogràfic han tingut que actuar i rescatar 1300 cloïsses traslladant-les al acuari, gràcies a la presència d’ instalacions adecuades per al seu manteniment i control, i soltant-les posteriorment a través de dos fases de reordenació en diferents zones fluvials que ja havien sigut previament catalogades com segures.

A més, es seguirà realitzant un seguiment per a medir l’ èxit d’ aquest rescat prestant especial atenció al creixement dels exemplars i la possible aparició de noves cires.