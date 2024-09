Un Nou d’Octubre amb The Tyets com a cap de cartell i grans novetats musicals

Alzira celebra el Nou d’Octubre amb música en valencià i aposta per la cultura

Alzira commemora un any més el El Nou d’Octubre amb el tradicional concert que es celebra la vespra de la festivitat.

El plat principal ‘enguany és The Tyets, un grup de música format pels mataronins Oriol de Ramon i Xavier Coca, llançats a la fama a ritme de sardana 2.0.

Rawpublik és l’altra de les novetats. Un proposta que sorprendrà, no sols per ser un grup de nova creació si no també per que suposa la tornada als escenaris de Panxo, líder de la banda Zoo.

Els asistents també podran gaudir de NIUSS, el grup algemesinenc i de Julieta, una música quecombina elements del pop, folk i electrònica i crea un so que la distingix en l’escena musical actual.

També actuarà Xavi Sarrià, un clàssic de la música en valencià que torna a la nostra ciutat en un dels seus últims concerts.

Este és el nové any que Alzira oferix este concert, que mostra l’aposta de la ciutat per la cultura i la música en valencià i que l’ha convertit en una parada obligatòria cada 8 d’octubre.

Pel que fa al disseny del cartell del concert del Nou d’Octubre, l’ha fet l’alzirenya Empar Piera, autora del disseny de diverses edicions i que reflecteix la cultura valenciana i ensalça la figura de Jaume I.

Les entrades ja estan a la venda en la plataforma Notikumi i en la taquilla del Gran Teatre cada dimarts i dijous de 19:30 a 21 hores.