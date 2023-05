El passat dia 27 de maig de 2023 es va celebrar a la Ciutat de Salamanca el Campionat d’Espanya sub 15.

El club Halterofília Alzira va ser present amb la participació de tres classificats, Alvaro Chorda, Juan Moreno i Thiara Saldivar .

En la categoria de pes corporal de +81 quilograms a les 13.40 hores de la vesprada va competir Tihara Saldivar . La levantadora va revalidar el títol de campiona d’Espanya en dos temps amb una alçada de 80 quilograms. En la modalitat d’arrancada va alçar 60 quilos, guanyant amb un total olímpic de 140 quilograms dues medalles de plata.



Juan Moreno i Alvaro Chordá van participar en la categoria de 61 quilograms de pes corporal.

Juan Moreno va guanyar com l’any anterior la medalla de bronze en la modalitat d’arrancada amb una alçada de 61 quilograms. En dos temps i total olímpic va obtindre dos quarts llocs amb un alçament de 70 quilograms i T.O. 133 quilograms.



Alvaro Chordá va superar les seues marques personals amb 51 kg en arrancada, 63 en D.T. i 134 quilograms en T.O.

L’equip masculí de la Comunitat Valenciana sub 15 compost per ; Alvaro Martín (club Tità) ,Juan Gonzalez (ATC Gandia ), Annes Boutouil (CH Cullera),Juan Moreno Ruano (Alzira),David Fayos (CH Cullera ), Jorge Morote (València CH), Sebastian Bracovitte (CH Cullera ), Héctor Domingo (CH Power Sant Vicent) Alvaro Chorda (CH Alzira) Bruno Tristán (CH Sagunt) van guanyar el Campionat d’Espanya per federacions.

El cap d’Equip del club Halterofília Alzira Eduardo Bernia i l’entrenador Héctor Lapo van manifestar estar molt contents amb els resultats .

Alzira la V Jornada de Jocs Esportius de la CV

El pròxim cap de setmana, dia 3 de juny , se celebraran en el gimnàs Julián Perea d’Alzira la V Jornada de Jocs Esportius de la CV. Des de les 9.00 hores fins a les 19.00 hores aproximadament participaran 70 xiquets i xiquetes de tots els clubs de la Comunitat Valenciana. Amb edats compreses entre els 9 i 17 anys. Des dels 9 fins als 13 serà competició de tècnica.