Toni Barea: «Hem de “pegar-li la volta” a la situació d’Alginet

El PSPV d’Alginet presenta al seu equip de cara a les pròximes eleccions



El veïnat d’Alginet ha sigut testimoni de la presentació de les persones que conformen la llista de candidatura del PSPV de la població, encapçalada per Toni Barea. «Som un equip que treballa, actiu i cooperatiu, que té ganes de “pegar-li la volta” a la situació que vivim», declarava Barea en la trobada.



L’acte ha sigut realitzat en la Plaça del Mercat. On Marian Montero i Aitor Espert van donar principi a aquest esdeveniment, animant a totes les persones al fet que també donaren la volta per a arrancar amb la presentació de la llista. Així doncs, durant la presentació, van participar alguns reconeguts del PSPV com Rebeca Torro, Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Carles Arques, secretari comarcal del PSPV; i Marta Ortiz, alcaldessa de Benifaió.



Així mateix, també vam poder escoltar el candidat a l’alcaldia d’Alginet, Toni Barea, qui va recalcar que: «Hem parlat amb el nostre veïnat. I amb els diferents sectors socials i entitats del nostre municipi, i la conclusió és que necessitem un canvi que no pot esperar més».



«Hem de donar-li la volta al nostre present. Per a gestionar les infraestructures i els serveis del nostre municipi i millorar el benestar de la ciutadania d’Alginet». Declarava Barea acompanyat pel seu equip.

En aquest sentit, la llista del PSPV de la localitat, il·lusionada contava que «només queden 30 dies per al canvi que mereixen Alginet i totes les persones que formen part del nostre poble». Afirmava Barea mentre animava al públic sentenciant que: «si tu també creus que Alginet pot ser més, “pega-li la volta”», comentava el candidat del PSPV