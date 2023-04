La presentació del candidat a l’alcaldia del PSPV de la localitat ha comptat amb la presència de membres destacats del PSOE com Patxi López o Arcadi España

El PSPV d’Alginet afirma que hi ha una oportunitat de donar-li la volta a la situació



Durant la vesprada del divendres, el PSPV d’Alginet va celebrar la presentació del seu candidat a l’alcaldia, Toni Barea. El casal de la Falla Dolçaina va rebre la visita de representació d’originals del PSOE com és el portaveu en el Congrés, Patxi López. A ell es van sumar reconeguts de la Comunitat Valenciana com Carlos Bielsa, Arcadi España, Carles Arques o Paqui Bosch.



Així doncs, amb aquest acte, l’actual candidat a la alcadía pel PSPV d’Alginet, Toni Barea va remarcar que. «Volem ser l’eina de la gent per a millorar les coses al nostre poble, que està immòbil des de fa molt temps», declarava Barea.



En aquest sentit, el líder del PSPV de la localitat afirmava que el veïnat d’Alginet «està cansat de la inoperància i la passivitat». Mentre sentenciava que l’única opció possible per a canviar això és el seu partit. «El partit del progrés i de les persones, un partit original que no pot replicar-se», clamava un abrigallat Toni Barea.



Amb aquest esdeveniment, que va comptar amb la participació de nombrosos simpatitzants i població en general. Barea va voler remarcar que hi ha dues maneres de fer les coses, una original que porta coses bones al poble i una rèplica, que paralitza la localitat.



Així doncs, aquest acte, segons les paraules del candidat, significa un abans i un després per a Alginet, perquè «ens juguem el nostre futur, un que siga progressista, sostenible i amb oportunitats», i el moment d’aconseguir-lo és ara, «perquè ho façs, com ho façs, fes-ho original», concloïa el candidat entre els aplaudiments del seu equip, el seu veïnat i els seus familiars.