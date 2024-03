Toni González s’incorpora a la Comissió Executiva del PSPV com a secretari d’Automoció i Sectors Productius

El Congrés del PSPV celebrat aquest cap de setmana a Benicàssim ha encimbellat a la ministra Diana Morant com a nova Secretària General de la federació valenciana.

Morant ha conformat una Comissió Executiva formada per un total de 56 integrants, en la qual l’alcalde d’Almussafes, Toni González, s’ha incorporat com a secretari d’Automoció i Sectors Productius.

Un àmbit que s’adapta al perfil de Toni González, que també ocupa la presidència de l’Associació Grup de Ciutats Espanyoles del Sector de l’Automoció i Components, una entitat de recent creació i que té com a finalitat la defensa del sector de l’automoció i els seus treballadors davant la reconversió que aquest sector està afrontant.

Tal com exposa Toni González, “volguera agrair a la nova secretària general, Diana Morant, la confiança depositada en mi per a aquest càrrec, així com mostrar la meua total predisposició a treballar sense descans en favor d’un sector estratègic per a l’economia valenciana i crucial per al nostre futur i desenvolupament econòmic.

En constant diàleg amb els agents socials, les empreses i la resta d’administracions públiques, treballarem per a aconseguir que l’electrificació del sector de l’automoció es duga a terme de la manera menys traumàtica possible per als treballadors, així com amb la major quantitat d’ajudes i inversions públiques”.