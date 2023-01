Raquel Coronado, Rubén Pérez, Vero Roig, Elisa Puchol, Rubén Boix, Àngels Cucó, Josep Picó, Carmen Miñana i Saül Ibáñez ocuparan el següents llocs de la llista

Renovació, joventut, feminisme, defensa del medi ambient i lluita contra l’exclusió defineixen la candidatura plural d’esquerres, feminista, valencianista i ecologista de Compromís per l’Alcúdia

D’esquerra a dreta: Rubén Boix, Carmen Miñana, Mercé Sampedro, Raquel Coronado, Toni Montes, Rubén Pérez, Vero Roig, Saül Ibáñez, Josep Alós, Elisa Puchol i Àngels Cucó.

El passat dimarts l’Assemblea Oberta de Compromís per l’Alcúdia va elegir, per unanimitat, el cap de llista i les persones que figuraran en els 10 primers llocs de la candidatura. L’Assemblea presidida per Pilar Huertas, Rubén Pérez i Paco Sanz. Va aprovar la proposta de la comissió electoral de Compromís per l’Alcúdia i va definir les línies fonamentals del programa.

L’Assemblea va comptar amb la participació de les dos regidores actuals de Compromís, Vero Roig i Mercé Sampedro. Que per distints motius no ocuparan, en aquesta ocasió, els primers llocs de la candidatura. Encara que les dos formaran part de la llista -Vero en el número 4- i col·laboraran activament en la campanya electoral.

Toni Montes Barbarroja candidar a l’alcaldia

El candidat a l’Alcaldia de Compromís a l’Alcúdia serà Toni Montes Barbarroja. El qual va fer una intervenció en l’Assemblea, des de l’honestedat, la reivindicació i el compromís, molt ben rebuda pels participants. Toni Montes té 60 anys, és mestre d’audició i llenguatge i actualment treballa de permanent sindical de CCOO de l’ensenyament. Molt actiu, pertany a un fum d’associacions culturals, festives, solidàries, de defensa del medi ambient…, com el Bloc Jaume I, els Dimonis Enroscats o la Butaca entre altres.

En la seua intervenció Toni va dir. “Des de sempre m’han preocupat el benestar de les persones del meu voltant. L’ecologia, el canvi climàtic, la igualtat entre les persones i erradicar la violència de gènere i l’odi que alguns s’encaboten en inocular en la nostra societat cap a diversos col·lectius minoritaris. També em preocupa la situació en retrocés de la nostra llengua i cultura.” “M’ha agradat sempre treballar, dintre de les meues possibilitats i recursos. Per aconseguir un poble més obert i participatiu. On estiguen en primer lloc les persones i el seu benestar, on totes les veus siguen escoltades i ateses”.

Raquel Coronado Ibáñez, la número 2 de la llista

La número 2 de la llista Raquel Coronado Ibáñez, nascuda a l’Alcúdia fa 43 anys. Te estudis superiors de perruqueria, estètica i maquillatge artístic, i és professora i mare. Ara mateix prepara les seues oposicions per al cos de professors de secundària. Amb formació sindical, activista política i creadora d’un col·lectiu que lluità contra la corrupció del govern de Camps. També forma part del Consell d’Igualtat de l’Alcúdia, en representació de Compromís per l’Alcúdia.

Raquel aposta per revitalitzar les regidories d’igualtat, joventut, medi ambient, cultura, serveis socials i agricultura per tal d’apropar la política local a la gent del poble. Augmentar la participació ciutadana a través dels consells sectorials, que durant tota la legislatura no han funcionat. Fer de L’Alcúdia un poble més sostenible, respectuós i conscient amb el medi ambient. Impulsar polítiques que treballen per millorar el món de la criança, la infància i la joventut.

Rubén Pérez Escribà, el número 3 de la llista

El número 3 de la llista és Rubén Pérez Escribà. Té 23 anys i és historiador de l’art, investigador i divulgador cultural. Graduat en Història de l’Art per la Universitat de València. Ha impartit diverses ponències divulgatives a nivell local. Destaca la de “Tots Sants a L’Alcúdia: una aproximació als costums i tradicions funeràries del nostre poble”. Actualment forma part de la Colla de Correfocs “Dimonis Enroscats” de l’Alcúdia. Es presenta “per ajudar a dur a terme el canvi a millor que l’Alcúdia necessita. Que passa, inevitablement, per millorar la vida de la gent jove, doncs no sols són el futur, sinó també el present. A més a més, com a Historiador de l’Art, hem presente per treballar de valent en la difusió i valorització de la història, cultura i patrimoni del nostre poble”.

El proper 23 de febrer tindrà lloc la presentació de la candidatura de l’Alcúdia amb la participació de Joan Baldoví. Que en eixe moment, ja serà el candidat oficial de Compromís a la Presidència de la Generalitat.