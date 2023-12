Una pista de patinatge, casetes d’artesania o il·luminació, entre altres

El Nadal torna a omplir la plaça Major amb la proposta de la regidoria de Festes, del 22 de desembre al 7 de gener.

Hui s’ha presentat en roda de premsa la programació d’activitats que s’ubicaran al centre de la ciutat. On han estat presents l’alcalde, Alfons Domínguez, la regidora de Festes, Mar Chordá i el tècnic municipal, Jordi Verdú.

Els dies de Nadal són dates molt assenyalades i importants, on ens trobem amb familiars i amics. “La il·lusió i felicitat plena els carrers de la nostra ciutat, especialment per als més menuts de la família.

Enguany, hem treballat molt per un projecte que ens permeta poder compartir el temps amb els nostres amics, familiars i veïns, tornar a Alzira, tornar a casa i tornar per Nadal”, assegura la regidora de Festes, Mar Chordá.

La plaça Major d’Alzira, es convertix en un espai nadalenc per a totes les edats

La plaça Major d’Alzira, es convertix en un espai nadalenc per a totes les edats en què podrem gaudir de columnes de llum, una decoració que consistirà a crear una il·lusió òptica d’un túnel de llum, i estructures il·luminades que funcionen com a fotoreclam on traure les millors fotos nadalenques. També hi haurà un mercat nadalenc amb varietat d’alimentació i d’artesania i regals de fusta, amb un estil tradicional i clàssic. Des d’un gran escenari, sonaran nadales durant tot el període.

L’espai es completa, amb una pista de patinatge de 20×10 metres que estarà situada enmig de la plaça. “Per a nosaltres era important que fora una instal·lació no contaminant, per això és ecològica, de manera que no produeix soroll, i com que és sintètica; i no té gel, no produeix consum”, ha explicat l’alcalde, Alfons Domínguez

El preu del patinatge és de 2€ per persona, amb una durada de 20 minuts. En cada torn podran entrar 45 persones de totes les edats per a gaudir d’una estona divertida i agradable. Tots els menors de 8 anys, (inclusivament 8 anys) hauran d’accedir acompanyats d’un adult. Els horaris complets es poden trobar al web municipal.

El divendres 22 de desembre a la vesprada, a les 19 hores, s’inaugura este espai, que serà gratuït en esta primera jornada. “Animem a tota la ciutadania a visitar la plaça i gaudir allí d’estos dies tan entranyables i màgics, amb este projecte pensat per a impulsar i millorar les festes de la nostra ciutat”, ha matisat la regidora.