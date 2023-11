Torna a Paiporta la Gala de l’Esport com a reconeixement a l’excel·lència i compromís amb l’esport local

Aquesta ha sigut l’Edició XXIV d’aquests guardons esportius que se celebra després de 3 anys d’aturada per la pandèmia

L’acte va comptar amb la col·laboració del grup “MEN’S 4 BETTY”, que va amenitzar la gala amb una actuació de Gimnàstica Acrobàtica en sòl.



El passat cap de setmana, la localitat de Paiporta va viure un emotiu retorn a la celebració de la Gala Esportiva, un esdeveniment que va estar absent durant tres anys a causa de les restriccions imposades per la pandèmia. La vetlada, que va tindre lloc a l’Auditori Municipal, va ser amenitzada pel Grup de Teatre BURUMBALLA i presentada per José Andrés Menchero “Menchi”. La Gala, organitzada pel Servei d’Esports del Ajuntament de Paiporta al costat dels clubs del municipi, va comptar amb la presència dels representants de l’Esport Local, la corporació municipal i els familiars i amics dels esportistes guardonats.

La cerimònia va ser inaugurada per Susana Moreno Ramón, regidora d’Educació i Esports, qui va destacar la importància d’inculcar des de primerenca edat els valors de l’esport, ressaltant la disciplina, la perseverança, el treball en equip, el respecte i la tolerància.

Va agrair als clubs el seu esforç i dedicació, així com al Servei d’Esports per la seua incansable labor. Per part seua, el primer tinent d’Alcalde va pronunciar un discurs en el qual va destacar “l’esperit comunitari que sorgeix entorn de l’esport”. També va traslladar a totes i tots els assistents les paraules de l’alcaldessa, Maribel Albalat, que no va poder assistir a l’esdeveniment però va voler destacar com “a través de l’esport es fomenta un sentit de comunitat i solidaritat que ens ensenya a ser tolerants i a apreciar les diferències. Aquest és el valor fonamental pel qual els nostres clubs, l’Ajuntament i els nostres serveis esportius treballen dia a dia”. I va animar als presents a “continuar dotant a Paiporta dels valors esportius que ens fan millors cada dia.”

L’esdeveniment va comptar amb la participació de 21 entitats, les quals van entregar guardons en diferents categories. Entre els reconeixements institucionals, van destacar Agustín Alcaraz Mendoza, Manolo Velázquez Clavijo i Agustín Medina Bertolín, aquest últim absent per raons personals. Van ser homenatjats per la seua dedicació com a empleats municipals en el Servei Municipal d’Esports. Óscar Montoro Silla per tota una carrera com a coordinador del Servei d’Esports i “el seu incansable treball que ha sigut fonamental per al desenvolupament i la promoció de l’esport en el municipi”.



L’esportista Víctor López Quevedo també va rebre un reconeixement institucional per la seua progressió en la disciplina de gimnàstica acrobàtica proclamant-se campió d’Espanya en 2022 i en 2023 en la categoria de parelles masculines, al costat del seu company Borja Soriano, passant a formar part de la Selecció Espanyola.



En l’àmbit esportiu, es va reconéixer la destacada progressió de Juan Carlos Martínez Chisvert, del Paiporta Básquet Club, l’ascens del Club de Futbol E1 València-Paiporta a Lliga Autonòmica, i els assoliments del Club de Gimnàstica Rítmica Paiporta, entre altres. A més, es van entregar premis a esportistes individuals com Rubén Romero Arias del Club Esportiu Carmen López, Paola Alexandra Tayupanta del Club Atletisme Paiporta i Paula Temina Monleón del Club Taekwondo Paiporta.

El Consell Assessor d’Esports, format per entitats esportives locals va atorgar els premis als millors esportistes locals. Iván Lysenko Serrano del Club Taekwondo Paiporta va ser reconegut com el Millor Esportista Local Menor de 16 anys, mentre que Lucía Alapont Martínez del Club de Patinatge de Velocitat Paiporta va rebre el guardó al Millor Esportista Local Adult/per la seua contínua progressió i assoliments en competicions nacionals.



A més, els clubs esportius van entregar premis als següents esportistes pels seus assoliments i dedicació dins de cada club:



• Club Billar Paiporta: Pedro Giménez Molina, reconegut pel seu lliurament i generositat amb el club.

• Club Atlètic Ciutat Paiporta: Joaquín Muñoz Moreno, distingit pels seus mèrits com a jugador destacat del club.

• Club Esportiu Handbol Femení Paiporta: Equip Infantil Autonòmic, campions del Torneig Nacional Mislata Handball Fest i subcampions del Torneig Internacional d’Handbol Garcicup 2023.

• Paiporta Club de Futbol: José Manuel Calcerrada Ramos, guardonat pel seu gran nivell humà i professional, especialment per la seua dedicació a l’escola de l’entitat.

• Va unir Esportiva Penya Veterans Paiporta: Roberto Carlos Tarazona Tormo, reconegut per la seua dedicació i ajuda desinteressada a la Penya Veterans.

• Club de Tenis Paiporta: Álvaro Fonfría Forts, distingit per la seua constància i llarga trajectòria a l’escola del club.

• Club de Patinatge de Velocitat Paiporta: Equips Alevins i Infantils Masculins i Femenins, premiats per la seua constància i esforç en competicions autonòmiques i nacionals.

• Unió Ciclista Paiporta: Aarón Pardo Fernández, reconegut per la seua dedicació i esforç representant al club en diferents competicions.

• Club Atletisme Paiporta: Paola Alexandra Tayupanta, guardonada pels excel·lents resultats aconseguits en nombroses carreres populars i trofeus.

• Club d’Espeleologia L’Horta: Rafael Vera García, premiat per la seua implicació i treball desinteressat amb el club.

• Club Atletisme Von Hippel Lindau: Vicente Marcos Climent, distingit per contribuir a donar visibilitat a la malaltia que dona nom al club i pels seus mèrits esportius.

• Club de Taekwondo Paiporta: Rafael García Rodríguez, reconegut pels seus mèrits esportius, aconseguint la medalla de bronze en el Campionat d’Espanya de Taekwondo 2023, en la categoria Júnior.

• Grup de Recreació Esportiva Jubilats Petanca Paiporta: Gervasio García López, premiat per la seua afició i dedicació a l’esport de petanca, així com per la seua humilitat i qualitat humana.

• Club Esportiu Carmen López: Rubén Romero Arias, guardonat per la seua destacada trajectòria en el motociclisme i els mèrits esportius obtinguts en el Campionat d’Espanya de Velocitat.

• Paiporta Básquet Club: Juan Carlos Martínez Chisvert, reconegut per la seua estimada col·laboració i ajuda desinteressada en les activitats del club.

• Club de Futbol E1 València-Paiporta: Equip Amateur Femení, premiat pel seu esforç i tenacitat demostrada en la temporada 2022/2023, aconseguint l’ascens a Lliga Autonòmica.

• Club de Gimnàstica Rítmica Paiporta: Damian Montes Martínez, distingit per la seua inestimable ajuda i dedicació altruista al club.

• Club Esportiu Tamashi-Do: Manuel Alejandro Esteve Olivares, premiat per la seua inestimable col·laboració en la promoció i desenvolupament del club de Karate Tamashi-do.

• Club de Busseig El Polpeter: María José Navarro Campos, guardonada per la seua col·laboració activa i solidària amb el club de Busseig el Polpeter.

• Amb Cap Club de Triatló: Óscar Asins Satorres, reconegut per la seua implicació amb el club, tant en l’àmbit esportiu com organitzatiu.

• Club de Karate Naoki Paiporta: Félix Escribano Azabarte, premiat pel seu treball i dedicació a l’àmbit esportiu des de la parcel·la docent.



A més, es va reconéixer a aquells/as esportistes o grups proposats pels seus clubs que van optar al màxim guardó “Més ben Esportista Menor i Millor Esportista Adult/a”, segons els seus assoliments esportius:



• Rubén Romero Arias del Club Esportiu Carmen López, per la medalla de bronze aconseguida en el Campionat d’Espanya de Motociclisme Velocitat en la categoria 600 cc.

• Candela Hereta, Mario Sabido i Pablo Pago del Club Esportiu Tamashi-Do, pel bronze aconseguit en el Campionat Autonòmic de Clubs de Karate en Kata per Equips.

• Adrián Llinares Aroca del Club Atletisme Paiporta, per les excel·lents classificacions aconseguides en carreres populars durant la temporada 2022/2023.

• Equip de Competició Infantil i Juvenil del Club d’Espeleologia L’Horta, pel gran nivell demostrat en competicions autonòmiques i nacionals.

• Equip del Club de Gimnàstica Rítmica Paiporta, per proclamar-se Campions i Campiones de la “WORLD CUP DE GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP” en Miramás (França).

• Daniel Tchey i Emilio Martínez del Club Esportiu Tamashi-Do, per la medalla de plata aconseguida en el Campionat Nacional Veterans de Kata Duo de Karate.

• M. Ángeles Gimeno Miquel de l’Amb Cap Club de Triatló, per les excel·lents classificacions aconseguides en els Campionats d’Espanya Elit Duatló en 2023, aconseguint l’ascens a la 1a Divisió de la Comunitat Valenciana.

• Paola Alexandra Tayupanta del Club Atletisme Paiporta, per copar els primers llocs en totes les carreres a peu en les quals va participar durant la temporada passada.

• Paula Temina Monleón del Club Taekwondo Paiporta, per la consecució del Campionat d’Europa de Taekwondo Universitari, proclamant-se Campiona durant els anys 2022 i 2023.



La cerimònia va concloure amb un vi d’honor per a tots els assistents, marcant l’èxit rotund de la XXIV Gala Esportiva de Paiporta, un esdeveniment que celebra l’excel·lència i el compromís amb l’esport local.