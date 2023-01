Torna el certamen literari 2023 de la Pobla Llarga amb la col·laboració de l’editorial Edicions 96

El certamen abasta 3 modalitats diferents: microrelats, poesia i relats breus

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, amb l’objectiu de promoure i incentivar la producció literària en valencià i potenciar l’ús de la llengua. Va convocar en 2016 per primera vegada, la Mostra Literària Vicent Pascual, Concurs de Microrelats la Pobla Llarga i actualment ja va per la VII Edició. Al 2020, amb motiu de la pandèmia es van ampliar amb dos nous certàmens: el concurs de relats breus i el concurs de poesia. Al 2021 es decideix donar-los un caràcter més seriós a tots ells ja que comencem a comptar amb la col·laboració de l’editorial “Edicions 96. Amb la finalitat d’incentivar la producció literària i potenciar l’ús de la nostra llengua i al mateix temps donar-li serietat als concursos.

Ara comencem una nova edició de tots ells i tot aquell que vulga participar en qualsevol dels concursos podrà fer-ho des del dilluns 16 de gener fins el divendres 17 de febrer. Podem consultar les bases a https://www.lapoblallarga.es/pagina/concurs-literari-pobla-llarga-2022. Posteriorment, un jurat especialitzat realitzarà la valoració i atorgarà els premis corresponents. A més, les obres premiades seran publicades en un volum col·lectiu per “Edicions 96” donant així a conèixer els escriptors guardonats.

“Des d’aquesta Regidoria de Publicacions sempre apostarem per incentivar la publicació literària en la nostra llengua” comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues “ Després de diverses edicions en les quals hem anat perfeccionant els certàmens, considerem que hem de seguir de donant-li la serietat que els escriptors reclamen i així ho fem per apostar per la escriptura de qualitat”, afirma Garrigues.